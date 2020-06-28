فيراري: بروتوكولات "كوفيد-19" لن تؤثر على سرعة وقفات الصيانة

ضمن جزء من بروتوكولات الوقاية من جائحة "كورونا"، تم تقليص عدد أفراد طواقم الفرق في كل جولة إلى 80 فرداً.

علاوة على ذلك، وضمن جهود تعزيز السلامة ضمن أفراد الفريق الواحد، عمدت فرقٌ مثل فيراري إلى فصل جانبي المرآب وذلك لتعزيز التباعد قدر الإمكان بين الأفراد.

وستصعب مثل هذه الإجراءات عمل أفراد الفريق، إذ من المتوقع أن تستغرق أعمال المرآب مزيداً من الوقت.

لكنّ ميكيز يرى أنه وفيما يتعلق بوقفات الصيانة، ستكون الفرق سريعة كالمعتاد.

فقال: "لدينا الآن سقف لعدد أفراد الفريق، 80 شخصاً. لذا علينا التخلي عن الأشخاص غير التقنيين. نتيجة لذلك، فإن عمليات وقفات الصيانة لن تتأثر كثيراً".

وأكمل: "هناك تأثر طفيف نظراً للحدود القصوى لعدد الأشخاص. لكن بشكل عام، لن يكون هناك تغيير كبير ملحوظ في عدد الأشخاص العاملين على سير وقفة الصيانة".

وأردف: "قلصنا العدد كي نتمكن من متابعة أكبر قدر ممكن من العمل عن بعد. لذا فإننا نقوم بأقصى ما يمكن عن بُعد. وأنا واثق أن الفرق الأخرى تفعل ذلك وكذلك ’فيا’".

واختتم: "لكن فيما يتعلق بوقفات الصيانة، ستبقى العملية كما هي".