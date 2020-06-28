فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
59 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
115 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
150 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: بروتوكولات "كوفيد-19" لن تؤثر على سرعة وقفات الصيانة

المشاركات
التعليقات
فيراري: بروتوكولات "كوفيد-19" لن تؤثر على سرعة وقفات الصيانة
28-06-2020

يرى لورنت ميكيز المدير الرياضي لدى فيراري أن وقفات الصيانة في سباقات الفورمولا واحد لن تكون أبطأ بالرغم من قوانين السلامة الإضافية التي تمّ اعتمادها لموسم 2020.

ضمن جزء من بروتوكولات الوقاية من جائحة "كورونا"، تم تقليص عدد أفراد طواقم الفرق في كل جولة إلى 80 فرداً.

علاوة على ذلك، وضمن جهود تعزيز السلامة ضمن أفراد الفريق الواحد، عمدت فرقٌ مثل فيراري إلى فصل جانبي المرآب وذلك لتعزيز التباعد قدر الإمكان بين الأفراد.

اقرأ أيضاً:

وستصعب مثل هذه الإجراءات عمل أفراد الفريق، إذ من المتوقع أن تستغرق أعمال المرآب مزيداً من الوقت.

لكنّ ميكيز يرى أنه وفيما يتعلق بوقفات الصيانة، ستكون الفرق سريعة كالمعتاد.

فقال: "لدينا الآن سقف لعدد أفراد الفريق، 80 شخصاً. لذا علينا التخلي عن الأشخاص غير التقنيين. نتيجة لذلك، فإن عمليات وقفات الصيانة لن تتأثر كثيراً".

وأكمل: "هناك تأثر طفيف نظراً للحدود القصوى لعدد الأشخاص. لكن بشكل عام، لن يكون هناك تغيير كبير ملحوظ في عدد الأشخاص العاملين على سير وقفة الصيانة".

وأردف: "قلصنا العدد كي نتمكن من متابعة أكبر قدر ممكن من العمل عن بعد. لذا فإننا نقوم بأقصى ما يمكن عن بُعد. وأنا واثق أن الفرق الأخرى تفعل ذلك وكذلك ’فيا’".

واختتم: "لكن فيما يتعلق بوقفات الصيانة، ستبقى العملية كما هي".

المقال التالي
وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام

المقال السابق

وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام

trending اليوم

وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام
فورمولا 1 / فورمولا 1

وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام

فيراري: بروتوكولات "كوفيد-19" لن تؤثر على سرعة وقفات الصيانة
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري: بروتوكولات "كوفيد-19" لن تؤثر على سرعة وقفات الصيانة

فريق هاس لا ينفي استقدام سائقين مدفوعين
فورمولا 1 / فورمولا 1

فريق هاس لا ينفي استقدام سائقين مدفوعين

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع
فورمولا 1 / فورمولا 1

براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع

الفورمولا واحد "تتبرأ" من تعليقات إكليستون حول العنصرية
فورمولا 1 / فورمولا 1

الفورمولا واحد "تتبرأ" من تعليقات إكليستون حول العنصرية

الخيام والمظلات تحل مكان مقرات الفرق المتنقلة في بادوك جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1 / فورمولا 1

الخيام والمظلات تحل مكان مقرات الفرق المتنقلة في بادوك جائزة النمسا الكبرى

أحدث الأخبار

فيراري: بروتوكولات "كوفيد-19" لن تؤثر على سرعة وقفات الصيانة
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري: بروتوكولات "كوفيد-19" لن تؤثر على سرعة وقفات الصيانة

وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام
فورمولا 1 / فورمولا 1

وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام

فريق هاس لا ينفي استقدام سائقين مدفوعين
فورمولا 1 / فورمولا 1

فريق هاس لا ينفي استقدام سائقين مدفوعين

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق فيراري تسوق الآن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام

2
فورمولا 1

فيراري: بروتوكولات "كوفيد-19" لن تؤثر على سرعة وقفات الصيانة

3
فورمولا 1

فريق هاس لا ينفي استقدام سائقين مدفوعين

4
فورمولا 1

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

5
فورمولا 1

براون يحذّر من أن موسم الفورمولا واحد في 2020 قد لا يكون مكتملًا مثل المتوقع

أحدث ملفات الفيديو

عندما فاز فرينتزن بالسباق وبقدم مكسورة 03:01
فورمولا 1

عندما فاز فرينتزن بالسباق وبقدم مكسورة

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي 03:41
فورمولا 1

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي

لماذا تمّ منع قنوات 09:30
فورمولا 1

لماذا تمّ منع قنوات "أف-دكت" في الفورمولا واحد؟

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر 21:17
فورمولا 1

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر

05:59
فورمولا 1

"لو غران راندي-فو": الفيلم الرسمي

أحدث الأخبار

فيراري: بروتوكولات "كوفيد-19" لن تؤثر على سرعة وقفات الصيانة
فورمولا 1

فيراري: بروتوكولات "كوفيد-19" لن تؤثر على سرعة وقفات الصيانة

وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام
فورمولا 1

وولف: العرض الرائع للفورمولا واحد في النمسا سيعوّض "غرابة" الوضع العام

فريق هاس لا ينفي استقدام سائقين مدفوعين
فورمولا 1

فريق هاس لا ينفي استقدام سائقين مدفوعين

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"
فورمولا 1

تحليل: كيف ستتأقلم فرق الفورمولا واحد مع بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19"

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"
فورمولا 1

هاميلتون: افتقار الفورمولا واحد للتنوّع العرقي في عهد إكليستون "أمر منطقي تمامًا"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.