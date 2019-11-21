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فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

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فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
21-11-2019

أبدت فيراري حاجتها لتوضيح "ما هو سخيف" في المنافسة بين شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل، وذلك عقب حادثة التصادم التي جمعتهما نهاية الأسبوع الماضي، لكنّها ليست مهتمة بتكرار التكتيكات السابقة لمرسيدس مع سائقيها.

بعد موسم شهد لحظات محتدمة مع أوامر الفريق، فقد تشكّلت آخر حلقات التوتر مع ثنائي القلعة الحمراء في سباق جائزة البرازيل الكبرى مع حادثة التصادم التي أخرجت كلاهما من السباق.

وقد وصف ماتيا بينوتو مدير الفريق الحادثة "بالسخيفة"، إذ يركّز الآن على تفادي تكرار مثل ذلك الأمر، لكنّه نفى أن يتّبع فريقه "قوانين التشابك" التي طبقتها مرسيدس مع ثنائيها المتحارب لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ قبل بضعة أعوام.

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"لا أعلم ما قام به توتو (وولف، مدير فريق مرسيدس)" قال بينوتو، مُضيفًا: "لا أريد الحكم على الآخرين، كما أنّني لست مهتمًا كذلك. لكنّنا نحتاج بكلّ تأكيد إلى توضيح الأمر مع سائقينا، توضيح ما هو سخيف وما هو ليس كذلك".

وتابع: "نتواجد على الحدود القُصوى خلال المنافسات، لكن عندما تحصل حادثة، فهنالك أمر خاطئ بلا شك. عندما تكون حرًا لتنافس، فيكون قدر المخاطر الذي تستعد للقيام به مسألة قيادة فقط. لكنّ المخاطرة هنا لم تكن ضرورية بكلّ تأكيد".

وكان بينوتو حريصًا على إدارة سائقَيه هذا الموسم عبر تطبيق أوامر الفريق عندما كان ذلك ضروريًا والسماح لهما بالتنافس فيما بينهما في مناسبات أخرى.

وقد احتكّ الثنائي ببعضهما البعض قبل سباق البرازيل، على الرُغم من أنّ ذلك كان حدثًا ثانويًا ولم ينتج عنه ضرر على انطلاقة سباق المكسيك عندما احتكّ فيتيل بالقسم الخلفي لسيارة لوكلير في اللفّة الافتتاحية.

في المقابل، بدا بأنّ وصول لوكلير إلى القلعة الحمراء كان له تأثيره على زعزعة استقرار بطل العالم أربع مرّات فيتيل في بعض الأوقات، إذ أشار بينوتو إلى أنّ الفريق كان ليتعامل مع الثنائي على نحوٍ مختلف هذا العام.

ومن المقرر أن يجتمع بينوتو بالثنائي في مقعل الفريق في مارانيللو هذا الأسبوع.

"دومًا يكون هنالك ما يُمكن أن تقوم به على نحوٍ أفضل" قال بينوتو.

وأكمل: "لكنّ خطأ البرازيل يقع على عاتقيهما بكلّ تأكيد. ما الذي كان يُمكن أن نقوم به على نحوٍ أفضل كفريق؟ ليس في خضم سخونة هذه اللحظة، لكنّنا سنفكّر بالأمر".

واختتم: "نحتاج بكلّ تأكيد إلى تحسين ذلك الوضع للمستقبل، كي نتفادى تكرار ذلك".

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