فيراري بحاجة لإيجاد أجوبة على سبب تأخرها في عملية التطوير

بالرغم من أن قلعة مارانيللو كانت نداً قوياً لفريق ريد بُل خلال النصف الأول للموسم، لكن مؤخراً بدأت تظهر العلامة النمساوية مع سائقها ماكس فيرستابن كقوة مهيمنة، حيث أحرز الهولندي الفوز في آخر خمسة سباقات بالرغم من أنه لم يحرز قطب الانطلاق الأول إلا مرة واحدة فيها.

وبعد الخسارة مجدداً لصالح ريد بُل في سباق جائزة إيطاليا الكبرى، كشفت فيراري أنها تجمع البيانات وتدرسها لمحاولة فهم سبب عدم تحسّن السوية التنافسية خلال السباقات الأخيرة.

وخلال التجارب الحرة في مونزا، جرّب الفريق الأرضية الأقدم مع سيارة كارلوس ساينز لمقارنة أي تغييرات محتملة.

وبينما ما زال الفريق يأمل بتقديم بعض التحسينات هذا الموسم، مع جانح جديد وتعديلات في الأرضية خلال جائزة سنغافورة الكبرى، لكن ماتيا بينوتو مدير الفريق يعتقد أنه من الأساسي معرفة سبب عدم إمكانية مجاراة ريد بُل فيما يتعلق بمعدلات تآكل الإطارات.

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

حيث قال: "نحن لا ننظر فقط إلى السباقين الأخيرين، بل لآخر ثلاثة سباقات، بما في ذلك المجر".

وتابع: "خلال السباقات الأخيرة، أعتقد أن أداء ريد بُل كان أفضل منا. ليس في التصفيات، لأننا نقدم وتيرة جيدة، لذا يمكن القول أننا ما زلنا نمتلك الأداء الصافي".

وأردف: "لكن هناك وتيرة السباق، نحن نعاني على صعيد تآكل الإطارات. أعتقد أن ريد بُل تمتلك سيارة أفضل في هذه الناحية، لذا كانوا قادرين على تطوير سيارة أفضل لناحية التوازن بعكسنا".

واختتم: "السبب؟ أعتقد أن ذلك أمر علينا النظر فيه ونحن بحاجة لمعرفته. إن لم يكن لهذا الموسم، فبالتأكيد للموسم المقبل".