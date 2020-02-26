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فيراري امتلكت فكرة شبيهة بـ "داس" من دون تصميمها أو تطويرها

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فيراري امتلكت فكرة شبيهة بـ "داس" من دون تصميمها أو تطويرها
من قبل:
, رئيس التحرير
26-02-2020

اعترف فريق فيراري بأنه فكّر في السابق باعتماد نظام شبيه بنظام التوجيه مزدوج المحور لفريق مرسيدس ولكنه فضّل عدم الاستمرار به بسبب بعض المخاوف من قانونيته والأداء الإضافي الذي سيمنحه للسيارة.

جذب نظام "داس" الأنظار خلال التجارب الشتوية الأولى الأسبوع الماضي عندما ظهر على سيارة مرسيدس مع تحرّك مقود السيارة نحو الأمام والخلف وهو ما ينتج عنه تغييرًا في زاوية الإطارات الأمامية إذ يُساهم ذلك في الحصول على أفضلية على المقاطع المستقيمة والمنعطفات.

وقد أوضح الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بأنّ نظام "داس" قانوني ولكنه سيُمنع استخدامه بدءًا من الموسم المقبل.

وتعليقًا على رأيه حيال ذلك، قال مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو "لقد درسنا نظامًا شبيهًا بنظام داس في الماضي ولكننا لم نقم بتصميمه أو تطويره. السبب الأول متعلق بقانونية هكذا نظام، والثاني لأننا اعتقدنا بأنّ الأمر لا يستحق العناء على سيارتنا على الأقلّ".

واختتم "نحن ننظر إلى ما يقوم الآخرون بفعله في الوقت الراهن. إنها علامة استفهام ولكني لست متأكّدًا بأننا سنقوم بتطويره على سيارتنا".

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الكاتب خضر الراوي

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