فيراري: المكاسب في جانب المحرك في موسم 2022 هي الأكبر منذ أكثر من 25 عامًا

عادت فيراري من موسمين صعبين لتحظى بوتيرة الفوز بالسباقات في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث سجّل الفريق ثنائية في السباق الافتتاحي في البحرين وثلاثة انتصارات أخرى في النصف الأول من الموسم.

وكان عاملٌ أساسي في عودة فيراري إلى ذلك الأداء هو المكاسب التي حققها الصانع الإيطالي في جانب المحرك، والتي ساعدت الفريق على إغلاق فارق الأداء الكبير خلف محركات مرسيدس، هوندا ورينو خلال الأعوام الأخيرة.

وبينما كان من الصعب معرفة مدى قوة سيارة "اف1-75" حتى السباق الافتتاحي للموسم، لكن أرقام المحرك من مارانيللو أشارت إلى أن فيراري قد حققت خطوة كبيرة إلى الأمام - خطوة أبعد مما سبق ورآه بينوتو.

حيث قال: "كان لدينا المزيد من الوضوح حول وحدة الطاقة، نعم، كوننا علمنا الموقع الذي وصلنا إليه معها، إذ كانت القوانين ثابتة".

وأضاف: "حققنا أرقامًا كبيرة في جانب وحدة الطاقة من حيث الأهداف الموضوعة. ما تمكنا من تطويره خلال الموسم الماضي من أجل موسم 2022 في جانب وحدة الطاقة لم أره مطلقًا خلال أكثر من 25 عامًا في مارانيللو".

وتابع: "ذلك يُظهر قدرة الفريق الكبيرة على بلوغ أهدافه، وذلك كان رائعًا في جانب وحدة الطاقة".

وبالرُغم من المكاسب التي حققتها فيراري في جانب المحرك هذا العام، لكن الفريق عانى في بعض الأحيان مع مشاكل الموثوقية، حيث انسحب شارل لوكلير مرتين بينما كان في الصدارة بسبب مشاكل على وحدة الطاقة، في حين عانى زميله كارلوس ساينز من عطل في المحرك بينما كان في المركز الثالث في النمسا.

وعند سؤاله عما إذا كانت مشاكل الموثوقية تلك بسبب الضغط أكثر من اللازم من أجل الأداء لموسم 2022 بسبب تجميد التطوير، قال بينوتو: "لا أعلم إذا ما يوجد ضغط أكثر من اللازم، حيث أن الضغط في جانب الأداء لا يكون كافيًا مطلقًا".

وأكمل: "بالتأكيد سنضع الأولوية للأداء عوضًا عن الموثوقية. لكن ما حدث يعني أننا ربما كنا متأخرين في خطتنا لبلوغ التناغم المطلوب".