فيراري: الفورمولا واحد بحاجة لسقف نفقات أكثر صرامة لتفادي "الموت البطيء"

سيتمّ تطبيق سقف نفقات يُقدّر بـ 175 مليون دولار بدءًا من موسم 2021، لكنّه لن يشمل عمليّة تطوير المحرّكات ومرتّبات السائقين وكذلك أعلى ثلاثة موظّفين مرتّبات في كلّ فريق.

وإلى جانب القوانين الماليّة الجديدة والأخرى التقنيّة والرياضيّة لموسم 2021، سيتعيّن على مالكي البطولة إبرام صفقات تجاريّة جديدة مع الفرق الحاليّة كون الاتّفاقات الحاليّة تنتهي بنهاية العام المقبل.

وترغب الفورمولا واحد بعودة جميع الفرق إلى التوقيع على اتّفاق كونكورد موحّد عوضًا عن المواصلة وفق الوضع الحاليّ الذي يشهد إبرام صفقات فرديّة بين كلّ فريق والبطولة وهو ما أضرّ بالمشهد الماليّ للفورمولا واحد، وتعتقد فيراري بأنّ المفاوضات شكّلت توزيعًا أكثر عدلًا للعائدات لجميع الفرق العشرة.

وقال لويس كاميليري الرئيس التنفيذيّ لفيراري لوسائل الإعلام في الفترة الماضية أنّ "مصداقيّة" فيراري كانت تعني رغبتها في ضمان الإبقاء على القدرة على الابتكار بالتوازي مع ضرورة مواصلة خفض النفقات.

وأشار إلى أنّه ستبقى هناك حاجة ملحّة لاعتماد المزيد من التغييرات الماليّة.

وقال: "أعتقد بأنّنا توصّلنا إلى حلٍ وسطٍ جيّد على صعيد سقف النفقات، والذي سيتمّ تطبيقه الآن على الهيكل".

وأضاف: "كنّا داعمين للفكرة كوننا نعتقد بأنّها جيّدة للاستدامة الماليّة للفورمولا واحد. لكن على ذلك السقف أن يشمل المزيد من جوانب السيارة مع تقدّم الوقت، وحدات الطاقة، والسائقون وكلّ الجوانب الأخرى المختلفة".

ثمّ تابع: "إذ إن لم تكن الرياضة توفّر جدوى اقتصاديًا فإنّها ستموت ببطء في نهاية المطاف. لذا اعتبرنا أنّ من مسؤوليّتنا ضمان وجود جدوى اقتصاديّ".

وواصل شرحه بالقول: "لذا عليّ القول أنّنا وبعض الآخرين أقدمنا على تضحيات معيّنة كي تحصل الفرق الصغرى على المزيد من الأموال. لم نبلغ بعد الحلول النهائيّة في ما يتعلّق ببعض التفاصيل، لكنّني أعتقد بأنّنا على ما يرام من الناحية المبدئيّة".

وأردف: "دائمًا ما ستكون هناك محادثات متواصلة عندما يكون لديك 10 فرق بوجهات نظر مختلفة".

وسيتمّ تقليص "مكافأة الإرث" التي تتلقّاها فيراري ضمن التوزيع الجديد، وذلك بعد تمتّعها سابقًا بصفقة كانت تعني حصولها على أعلى عائدات بصرف النظر عن جفاف ألقابها منذ 2008.

وأشار كاميليري مجدّدًا إلى أنّ دور فيراري المركزيّ في مفاوضات 2021 تمحور حول الصورة العامة، إلى جانب مصالحها الخاصة كذلك.

وقال حيال ذلك: "كان هذا العام حرجًا من ناحية محاولة إتمام اتّفاق الكونكورد والفصول الأخرى للقوانين الماليّة والتقنيّة".

وأضاف: "ومن ثمّ هناك جوانب الحوكمة التي أعتقد بأنّنا حقّقنا تقدّمًا بارزًا فيها. لعبنا نحن كفيراري دورًا قياديًا بسبب تاريخنا وبسبب أهميّة الفورمولا واحد بالنسبة لفيراري".

كما أشار إلى سعادته بالتقدّم الذي تمّ تحقيقه، حيث يعتقد بأنّ جميع الفرق العشرة ستُوافق.

وقال: "أنا واثقٌ من التوصّل إلى اتّفاق من قبل الجميع لما فيه مصلحة الجميع. بناءً على خبراتي السابقة في أعمال أخرى، فمن الصعب دائمًا ملاءمة نوايا الجميع عندما يكون لديك متنافسون".

وأردف: "لكنّهم يرون المكاسب واضحة في نهاية المطاف. لعب ماتيا بينوتو (مدير الفريق) على وجه الخصوص دورًا قياديًا مع فيا والفرق الأخرى".

واختتم حديثه بالقول: "لذا أعتقد بأنّنا مسرورون إلى حدٍ ما بالتقدّم على ذلك الجانب".