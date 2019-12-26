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فيراري: السماح لفيتيل بالفوز في سنغافورة كان جوهريًا

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فيراري: السماح لفيتيل بالفوز في سنغافورة كان جوهريًا
26-12-2019

يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّه كان من الصواب السماح لسيباستيان فيتيل بالفوز بجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد من أجل تعزيز ثقته بنفسه وبالفريق.

كان فيتيل يحتلّ المركز الثالث في سباق سنغافورة خلف زميله شارل لوكلير ولويس هاميلتون، لكنّه أقدم على محاولة إجراء توقّفه أبكر من أجل تجاوز سائق مرسيدس.

وسمح ذلك التوقّف المبكّر لفيتيل بالتقدّم على لوكلير المتصدّر كذلك، واختارت فيراري عدم إجبار بطل العالم أربع مرّات على السماح للوكلير بتجاوزه في ظلّ ابتعاد فيتيل وسط الزحام بينما لحق ماكس فيرشتابن بلوكلير.

وبالرغم من أنّ فيتيل ارتكب عددًا من الأخطاء في موسم 2019 عوضًا عن أن يكون السائق القائد لتحدّي فيراري، قال بينوتو أنّه تجدر الإشادة بمدى تحسّن تأدية الألماني في النصف الثاني من العام الذي تضمّن الفوز المنتظر في سنغافورة.

وقال بينوتو، الذي وصف فيتيل بـ "السائق الأساسي" والممثّل "لمركز مشروع الفريق"، أنّ الألماني استفاد من إنهاء جفاف انتصاراته، لكنّه اعترف في ذات الوقت بأنّ رغبة فيراري بمنح الأولويّة لنتائج الفريق قد تُساعده كذلك.

وقال السويسري: "لم يكن مرتاحًا داخل السيارة في بداية الموسم، خاصة من ناحية عدم استقرار أداء الكبح".

وأضاف: "أعتقد بأنّ التحدّي الذي فرضه لوكلير كذلك مثّل معيارًا جيّدًا بالنسبة له كذلك، كون تواجد زميلٍ سريعٍ له تركه أمام مسألة عليه التعامل معها".

وأكمل: "ومن أجل تحسين نفسه فقد كان يتّبع مقاربة تحليليّة على الدوام. لا يكون عاطفيًا في مقاربته لطريقة العمل، ينظر في البيانات ويُقارن المقاطع ويبحث عن المناطق التي يكون فيها أبطأ".

وواصل شرحه بالقول: "كان يرزح تحت ضغطٍ هائل في القسم الأوّل من الموسم. أعتقد بأنّه استجاب لذلك بطريقة جيّدةٍ جدًا في النصف الثاني".

وأردف: "كان الفوز في سنغافورة جوهريًا بالنسبة إليه، ليس فقط بسبب الفوز في حدّ ذاته، وإنّما لثقته في الفريق. علم أنّ بوسعه التعويل على الفريق لمساعدته إن لزم الأمر. لكنّني أعتقد بأنّ السماح له بالفوز كان الخيار المناسب".

وجاء تحسّن فيراري ليظهر في النصف الثاني من موسم 2019 وكانت جولة سنغافورة في منتصف سلسلة من ستّة أقطاب انطلاق أولى متتالية، حيث بدا أنّ الفريق قد حقّق قفزة كبيرة في الأداء الانسيابيّ على شوارع مارينا باي.

وبالرغم من أنّ لوكلير حقّق نتائج أكثر إثارة للإعجاب، فإنّ تحسن خصائص الانعطاف على السيارة عزّز أداء فيتيل، خاصة في التصفيات، إذ كان معدّل مركز انطلاقه قبل العطلة الصيفيّة 3.7 قبل أن يتقلّص إلى 2.5 في النصف الثاني.

وقال بينوتو حيال ذلك: "أعتقد بأنّه كان سريعًا جدًا عندما كانت لديه ثقة عامة أعلى بالسيارة".

وأضاف: "وإن نظرتم إلى وتيرته في السباق فقد كانت مشابهة جدًا لوتيرة شارل الذي كان الأسرع في التصفيات".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّ علينا الإشادة بأدائه في النصف الثاني من الموسم، عملٌ جيّد لطريقة استجابته بعد النصف الأوّل الصعب من الموسم".

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