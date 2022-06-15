فيراري: الجناح الخلفي الجديد ساعد في تعزيز أداء السيارة على المقاطع المستقيمة في باكو

تم اعتماد الجناح الخلفي الأعلى - والذي جلبه الفريق إلى جائزة ميامي ولم يُستخدم هناك - للمرة الأولى في نهاية أسبوع جائزة أذربيجان الكبرى.

وبالرُغم من أن سيارتي فيراري كانتا متأخرتين على صعيد السرعات القُصوى للسباق، عندما كان لعوامل السحب والدي آر اس تأثير كبير، لكنهما كانتا أقرب إلى قمة جدول السرعات في التصفيات.

وأوضح بينوتو أن الجناح الخلفي قدم أداء جيدًا وساعد في تحسين وتيرة سيارة "اف1-75" في ظل فتح الدي آر اس في التصفيات، ومع الوضع الاعتيادي للجناح في السباق، عندما كان شارل لوكلير يحاول البقاء بعيدًا أمام ماكس فيرشتابن.

ومن المرجّح أن يتم اعتماد ذلك الجناح خلال سباقات عديدة مقبلة والتي تتضمّن مقاطع مستقيمة طويلة وتعمل في صالح الإعدادات منخفضة السحب، بما فيها مونتريال نهاية هذا الأسبوع.

"أعتقد بأنه وعلى ذلك النوع من الحلبات المعتمدة على ذلك المستوى من الارتكازية، فإننا لا نتأخر كثيرًا خلف ريد بُل، السرعات كانت متقاربة جدًا" قال بينوتو عقب سباق باكو.

وأضاف: "مع فتح الدي آر اس في التصفيات وهو مغلق في السباق اليوم كان الأداء جيدًا كفاية لنكون ضمن المنافسة في الصدارة، وإبقاء ماكس في الخلف على المقطع المستقيم والدفاع عن المركز".

وتابع: "لذلك إجمالًا أعتقد بأن الجناح الخلفي يعمل كما المتوقع. يعمل بشكل مشابه إلى الذي تعتمده ريد بُل على ذات المستوى من الارتكازية، وهذا يمنحني الثقة بأنه عندما نحتاج لاستخدامه، فسنفعل ذلك من دون أية مشاكل كبيرة".

في المقابل، تواصل فيراري تحليلها للأعطال الميكانيكية التي تسببت بانسحاب كلتا السيارتين في باكو.

حيث من المخطط فحص وحدة طاقة لوكلير في مارانيللو اليوم الأربعاء، بينما توصل الفريق بالفعل لسبب المشكلة الهيدروليكية التي واجهت كارلوس ساينز.

وأصرّ بينوتو بعد سباق باكو على أن الفريق سيظل متحدًا بينما يحاول معالجة مشاكله، قائلًا: "لا يمكنني أن ألوم الفريق، كوني أعلم كم الجهد الذي بذلوه من أجل معالجة مشاكل الأداء من الماضي. أعلم أن أمامنا رحلة طويلة وما تزال هنالك خطوة أخرى مطلوبة الآن. أعتقد بأننا كفريق سنظل متحدين وسنواصل العمل الجاد".