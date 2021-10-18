فيراري: التقدم على مكلارين لتحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين "هدف واضح"

نجحت فيراري بتقليص أفضلية مكلارين في المعركة على المركز الثالث ضمن الترتيب العام بعد جولة تركيا، لينخفض الفارق إلى 7.5 نقطة فقط مع بقاء ستة سباقات حتى نهاية الموسم.

وحصل ذلك بالرغم من ثنائية مكلارين في مونزا الشهر الماضي حين سجل الفريق العلامة الكاملة ما رفع الفارق إلى 17.5 نقطة بعد جولة روسيا، قبل أن ينخفض مجدداً بعد تركيا.

ولطالما أشارت فيراري إلى أن أغلب تركيزها يتمحور حول العمل على سيارتها لموسم 2022 المقبل مع القوانين الجديدة، حيث تتطلع للعودة إلى ركب المنافسة على اللقب مع اعتبار 2021 كموسم انتقالي.

لكن بينوتو أوضح أن السعي للتفوق على مكلارين بات هدفاً واضحاً لكامل الفريق، وذلك ما يساعد في الاستعداد للعمل تحت الضغط.

فقال: "إنه بالتأكيد هدف نتكلم عنه ضمن الفريق. أعتقد أن الجميع مستعد لهذا. وسيكون من الرائع أن نحرز المركز الثالث".

وأكمل: "أعتقد أن العمل بوجود هدف واضح حتى نهاية الموسم أمر هام لنا، لأنها طريقة للاستعداد كي نعمل تحت الضغط ونتمرن على ذلك".

واسترسل: "لذا نعم، هدفنا هو تحقيق المركز الثالث بنهاية الموسم".

وكاد شارل لوكلير أن يحرز ثاني منصة تتويج له هذا الموسم في تركيا حيث أنهى سباقه رابعاً، بينما شق زميله كارلوس ساينز طريقه من آخر الترتيب حتى المركز الثامن.

وبات كلا السائقان الآن يستعمل وحدة الطاقة مع النظام الهجين المحدّث من فيراري، وذلك ما يمنحهما دفعة أداء على صعيد المنافسة مع مكلارين.

ويشعر ساينز أنه من الصعب التنبؤ بكيفية عمل النظام المحدث لبقية الموسم فيما يتعلق بمعركة المركز الثالث، لكنه يأمل أن يقدم كسباً إضافياً.

فقال: "رأينا في تركيا أننا كنا أسرع من مكلارين".

وأكمل: "في سوتشي، كانوا أسرع منا. لذا ما زالت أعتقد أن المعركة ستستمر حتى نهاية الموسم".

وتابع: "أعتقد أن هناك إمكانية في حلبات معينة (كنا نعاني عليها سابقاً) كي نكون أقرب إليهم، وفي الحلبات التي نفضلها، أن نكون أكثر سرعة".

واسترسل: "لهذا نحن نتطلع قدماً لهذا التحديث، ونأمل أن يمنحنا أفضلية صغيرة في المعركة التي تزداد تعقيداً".

واختتم: "تمكنا في تركيا من انتزاع عشر نقاط، وهذا فارق كبير. المعركة مفتوحة طوال السباقات الستة المتبقية".