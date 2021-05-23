شقّ لولكير طريقه نحو تسجيل قطب الانطلاق الأول لفيراري منذ 18 شهرًا، وذلك بعد تفوّقه على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بفارق عُشرين من الثانية في القسم الثالث للتصفيات، في حين حصد زميله كارلوس ساينز المركز الرابع على شبكة الانطلاق.

وبالرُغم من الصمت الذي طغى على أجواء الاحتفال عقب حادثة لوكلير واصطدامه بالحواجز الجانبية في الثواني الأخيرة من الحصة، ما أثار قلقًا كبيرًا لدى الفريق حول إمكانية تضرّر علبة التروس، لكنّ تلك النتيجة سجّلت أكبر إشارة على تقدّم العلامة الإيطالية بعد الموسم الكارثي في 2020.

وقد أمضت فيراري المرحلة الأولى من هذا الموسم وهي تنافس مع مكلارين على صدارة مجموعة الوسط، حيث عانت من أجل مُجاراة وتيرة مرسيدس وريد بُل.

لكنها وعلى نحوٍ مفاجئ كانت قادرة على مقارعة كلا الفريقين من بداية التجارب الحرة في موناكو، حيث أنهت مع سيارة واحدة على الأقل في أول مركزين ضمن كل حصّة في نهاية الأسبوع.

"كان يومًا جيّدًا بكل تأكيد، أن ننافس هكذا في الصدارة، وعلى قطب الانطلاق الأول، إنه أمر جيّد" قال ميكيز عقب التصفيات.

وأضاف: "كان كارلوس وشارل سريعين للغاية طيلة نهاية الأسبوع، منذ المرة الأولى التي وطأت فيها السيارة أرض الحلبة. لذلك أن نظل في ذات الموقع بحلول التصفيات، بحلول القسم الأخير، لهو شعور جيّد بكل تأكيد ومكافأة جيّدة على كل الجهود التي وضعت السيارة من جديد في تلك المكانة".

وقد دفع ذلك الأداء إلى إحياء آمال المتابعين بأنّ فيراري بمقدورها إنهاء صيامها عن الفوز الذي بدأ من جائزة سنغافورة الكبرى موسم 2019، حيث سجّل سيباستيان فيتيل فوزه الأخير لصالح الفريق.

ومع الصعوبة البالغة للتجاوز على حلبة موناكو، فقد اعترف ميكيز بأن لوكلير في موقع قوي، مُصرّحًا بأن تركيز الفريق الكبير على وتيرة التصفيات من بداية الجولة قد أتى ثماره.

فقال: "لا أعتقد بأنه يكون لديك أيّ سائق ينطلق من المركز الأول ويعتقد أنه ليس بوسعه الفوز".

وأكمل: "ليس سرًا أننا ركّزنا بشكل كبير جدًا على استعداداتنا للتصفيات، ولأسباب واضحة هنا. لكننا قمنا بذلك على مستويات مكثّفة جدًا، وقد رأيتم ذلك يوم الخميس، حيث ركّزنا على محاولة استخلاص الأداء الأقصى للتصفيات".