فيراري: التأخر في السرعة خلف ريد بُل على المقاطع المستقيمة لن يكون مقلقاً في مونزا

هيمنت ريد بُل على مجريات سباق سبا-فرانكورشان بشكل مطلق حيث انطلق ماكس فيرستابن من المركز 14 ليحقق الفوز بفارق 17 ثانية أمام زميله سيرجيو بيريز.

وكان أداء ريد بُل مذهلاً على المقاطع المستقيمة، ما سمح للهولندي بتجاوز السيارات بسهولة كبيرة باستعمال نظام الحد من الجر "دي آر أس" في نهاية المقطع المستقيم.

وقدمت ريد بُل أداء قوياً على المقاطع المستقيمة طوال الموسم حتى الآن ما يجعلها مرشحاً قوياً على حلبة مونزا، الأسرع على الإطلاق ضمن روزنامة البطولة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قلقاً حيال التأخر في السرعة على المقاطع المستقيمة خلف ريد بُل في مونزا، قلل ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري من هذه المخاوف مشيراً إلى اتباع طريقة مختلفة في الإعدادات.

فقال: "لسنا قلقين من ناحية مونزا، لأننا كنا نمتلك جناحاً أكثر خفة في سبا إلا أننا لم نستعمله لأننا نعتقد بأنه لم يكن الخيار الصحيح".

وأكمل: "بالنظر إلى الارتفاع الكبير في تآكل الإطارات وحرارتها، ما يهمني حالياً (في سبا) بالمقارنة مع ريد بُل، هو القدرة على تقديم أداء جيد مع ارتكازية أقل مع الحفاظ على سرعة رائعة في المقطع المتوسط الذي يحتاج للارتكازية".

وتابع: "أعتقد أنهم يمتلكون القوة في هذين المجالين، جرّ منخفض وارتكازية مرتفعة، لديهم ارتكازية رائعة في السيارة".

واسترسل: "بالنسبة إلى مونزا، بالتأكيد سنستعمل جانحاً مختلفاً منخفض الجر، بالتالي لن تكون السرعة بحد ذاتها مشكلة".

واستكمل: "لكن مجدداً، للسباقات المقبلة، أعتقد أن الأمر يتعلق بالأداء الإجمالي القوي الذي أظهرته ريد بُل، وهذا ما يقلقنا".

وكانت فيراري قد استعملت حزمة ذات ارتكازية أعلى بقليل مما كان مخططاً له في سبا، حيث استعملت الجانح منخفض الجرّ في سيارة واحدة خلال تجارب يوم الجمعة.

وهذا لأنها أرادت مساعدة شارل لوكلير على شق طريقه من المراكز الأخيرة بعد عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق بسبب تبديل محركه، ما سمح له بتجاوزات أفضل وأداء جيد ضمن المقطع المتوسط المتعرج.

بالمقابل، نفى بينوتو أن يكون التوجيه التقني من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في سبا، هو سبب ضعف أداء فيراري التي عانت من تآكل مرتفع للإطارات ولم تفلح إلا بتحقيق المركز الثالث مع كارلوس ساينز وبفارق 26 خلف فيرستابن.

فقال: "لا أعلم الطريقة التي أثّر بها (التوجيه التقني) على الفرق الأخرى، لكن بالنسبة لنا، لم يؤثر على الإطلاق".

وتابع: "لذا، فإنه ليس سبب انخفاض الأداء. بل إن خصائص المسار الذي يحتاج لكفاءة عالية لناحيتي الانسيابية وطاقة المحرك، هي السبب. أعتقد أن ريد بُل امتلكت ببساطة حزمة أفضل".

واختتم: "علاوة على ذلك، كانوا يمتلكون تآكلاً أفضل للإطارات. ولا علاقة لذلك بالتوجيه التقني. علينا البحث في أسباب ذلك".