فيراري: الانتقال إلى تصميم مماثل لجانب سيارة ريد بُل لم يكن "ردّة فعل غير محسوبة"

ضمن حزمة التحديثات التي أدخلتها فيراري لسيارتها في جائزة إسبانيا الكبرى، تخلى الفريق عن تصميمه الخاص لجانب السيارة والذي بدأه في 2022، مقابل الانتقال إلى تصميم مماثل لما تتبعه ريد بُل التي تهيمن على مقدرات الموسم حتى الآن.

وبعد البداية الصعبة للموسم الحالي، فإن تغيير تصميم جانب السيارة جاء رداً على ضعف تنافسية السيارة في مواجهة الخصوم.

لكن جوك كلير، الذي يشغل منصب مدرّب السائق لـ شارل لوكلير، أوضح أن التغييرات جاءت نتيجة أشهر من العمل في المصنع لاستخلاص المزيد من الأداء.

حيث أكد أن فيراري لا تمنح الضوء الأخضر لمثل تلك التعديلات الكبيرة إلا لأن التصميم الجديد يقدم دفعة هامة على صعيد الأداء الانسيابي، أكثر من مجرد تقليد تصميم ريد بُل.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حين أطلقت الفرق سياراتها، كانوا جميعاً مقتنعين بتصاميمهم. لذا لم يقل أحد: ’اعتمدنا هذا التصميم لجانب السيارة لكننا لسنا مقتنعين به’".

وأكمل: "كنا جميعاً مقتنعين بتصاميمنا. لكننا جميعاً نتعلم من بعضنا البعض ومما يقوم به المنافسون".

وتابع: "نحن لا ننسخ فريقاً بالتحديد". نحن نتابع ما يقوم به الجميع، ومن ثم نعود إلى نفق الهواء، ونحاول إيجاد التصاميم الناجحة".

وأردف: "ما نضعه على سيارتنا، نضعه لأنه يعمل. في نهاية المطاف، نحن نتّبع الطريقة العلمية. كل يوم يحمل تغييرات مختلفة وكل سيارة مختلفة".

واسترسل: "نحن ما زلنا نتعلم. هناك ملايين الطرق لحل المشاكل، ولن تتمكن من حل المشاكل".

فيراري اس.اف-23 تصوير: جورجيو بيولا

بالمقابل، أوضح كلير بأنه من السهل أن تنسخ الفرق تصاميم بعضها، لكن ذلك يحمل مخاطرة عدم عمل أجزاء أخرى من السيارة.

فقال: "تحتاج لعدة أشهر لحل كل شيء وتجهيز السيارة بقطع جديدة".

وأردف: "ما ترونه هو نتاج كل ذلك، ما سيؤدي إلى مزيد من التطويرات".

كما كشف كلير بأن فيراري كانت تقيّم اعتماد تصميم ريد بُل منذ التجارب الشتوية، لكنها لم تقرر المضيّ في اعتماده إلا منذ شهرين.

فقال: "نظرنا في ذلك منذ اليوم الأول للتجارب الشتوية، حيث تقارن وتنظر إلى الحلول التي قدمتها الفرق الأخرى وتفكر: ’حسناً، ربما تكون هناك حلول أخرى’".

وأردف: "حالما بدت هيمنة ريد بُل واضحة، من الواضح أنك تبدأ بدراسة ما يقومون به عن كثب".

واختتم: "إنها عملية طبيعية، يمكنني القول أننا نظرنا في الأمر منذ شهرين قبل اتخاذ قرار السير بهذا الطريق".