فيراري: الإعدادات وليس التصميم وراء الفارق مع ريد بُل

أملت الحظيرة الإيطاليّة فرض تحدٍ على ريد بُل في الجولة الافتتاحيّة من الموسم نهاية الأسبوع الماضي.

لكن بالرغم من ضغطها بقوّة في التصفيات، فإنّ تآكل إطاراتها المفرط في السباق تركها خارج دائرة المنافسة قبل أن يُعاني شارل لوكلير من مشكلة في محرّكه أثناء تواجده ثالثًا.

وترك ذلك الباب مفتوحًا أمام فرناندو ألونسو ليتقدّم على كارلوس ساينز الإبن ويُحقّق آخر مراكز منصّة التتويج.

ومع اعتراف مرسيدس بحاجتها لتغيير فلسفة سيارتها للعودة إلى المقدّمة، كان هناك بعض الجدل حيال إن كان على فيراري التفكير في ذات الأمر.

وعندما سُئل إن كانت فيراري لا تزال تؤمن بأنّ مفهومها التصميمي قادرٌ على التغلّب على ريد بُل، قال فريدريك فاسور مدير الفريق: "أنا مقتنعٌ بذلك بالكامل".

وأضاف: "لم أرَ مطلقًا سيارة قادرة على مجاراة أخرى في التصفيات ومن ثمّ لا تقدر على ذلك في السباق. لذا فإنّها مسألة إعدادات وخيارات على السيارة. ليست مسألة مفهومٍ تصميمي على الإطلاق. لذا ليس علينا السير في تلك الوجهة".

ويعتقد فاسور بأنّ فيراري تحتاج فقط لتحسين بعض التفاصيل الصغيرة لإعادة نفسها إلى دائرة المنافسة مع ريد بُل.

وقال: "سأقول بأنّنا تقريبًا في ذات المستوى مع ريد بُل في التصفيات، على الأقلّ في البحرين. كان تلك نقطة إيجابيّة".

وأردف: "لكن علينا أن نكون واقعيين بالكامل الآن. إذا أردنا التحسّن فإنّنا سنحتاج للحصول على صورة واضحة حول الوضع، والموثوقيّة ليست في المستوى الذي نحتاجه".

وأكمل: "إن أردنا الفوز بالسباقات فإنّنا نحتاج للحصول على عطلة نهاية أسبوع نقيّة وليس بعض المشاكل والتفاصيل هنا وهناك".

وفي حين أنّ سيطرة ريد بُل في البحرين دفعت البعض للقول بأنّ البطولة قد حُسمت، أصرّ فاسور على عدم خسارة أيّ شيء بعد".

تحقيق المحرّك

أطلقت فيراري تحقيقًا في ما سار على نحوٍ خاطئ على سيارة لوكلير، وذلك بعد انطفاء محرّكه أثناء تواجده في المركز الثالث.

وقال فاسور أنّ المشكلة أتت من العدم، ولم تكن هناك أيّة علامات على وجود أيّة مشاكل أثناء اختبارات جهاز الداينو، ولا أثناء التجارب الشتويّة.

وقال: "لم نتوقّع حدوث ذلك مطلقًا. هذه المرّة الأولى التي يحدث فيها ذلك. لم نُواجه ذات المشكلة على الإطلاق خلال الكيلومترات الـ 7000 التي قطعناها بالمحرّك خلال الأسبوع الماضي مع الفرق الثلاثة، كما أنّها لم تظهر على جهاز الداينو".