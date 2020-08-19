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فيراري: الإدارة الجيدة للإطارات مردها للسائقين وليس السيارة

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فيراري: الإدارة الجيدة للإطارات مردها للسائقين وليس السيارة
من قبل:
, رئيس التحرير
19-08-2020

كشف مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو بأنّ الإدارة الجيدة للإطارات خلال السباقات الأخيرة مردّها إلى أداء السائقين وليس ميزات سيارة "إس.أف1000".

اعتمد سيباستيان فيتيل استراتيجية التوقف لمرّة واحدة خلال الجولة الماضية على حلبة برشلونة الإسبانية، إذ أكمل 37 لفة على الإطارات اللّينة "سوفت" ما سمح له بإنهاء السباق في المركز السابع إثر تفوّقه على عدد من السائقين الذين توقفوا لمرتين.

وأتت هذه النتيجة بعد أسبوعٍ واحد من نجاح شارل لوكلير بإنهاء سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون البريطانية بالمركز الرابع بعد توقفه لمرّةٍ واحدة وسط معاناة السائقين الآخرين من بعض المشاكل في إطاراتهم.

وأشار بينوتو بأنّ هذا الأداء والإدارة الجيدة للإطارات مردّهما إلى السائقَين فيتيل ولوكلير وليس السيارة.

وقال "لا أعتقد بأنها إحدى صفات السيارة. إذا كانت هناك أية قوّة، فهي قوّة السائقين بالأساس من خلال إدارة جميع الإطارات، ومجموعة المهندسين الذين يجمعون جميع البيانات. هذا كُلّ ما في الأمر".

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من جهته، كان يهدف لوكلير كذلك إلى التوقف لمرّة واحدة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم الأحد قبل تعرّضه لمشكلة كهربائية في وحدة الطاقة أجبرته على الانسحاب من السباق.

وأكّد السائق المونغاسكي بأنه حقّق خطوة كبيرة إلى الأمام فيما يخصّ التعامل مع الإطارات مقارنةً بالموسم الماضي.

وقال لوكلير "أعتقد بأني قمت بالكثير من التحسينات مقارنةً بالعام الماضي على صعيد إدارة الإطارات. أعتقد بأنّه بات من الأسهل إدارة السيارة خلال السباقات. الهدف الرئيسي الآن هو تحسين سرعتها الإجمالية".

أمّا فيتيل الذي بدأ سباق برشلونة على الإطارات المتوسطة قبل انتقاله في اللّفة الـ 29 إلى وضع الإطارات اللّينة، فقال "عندما قررنا إجراء وقفة الصيانة في اللّفة 29 لم نكن نعتقد حينها بأنه من الممكن إكمال السباق على مجموعة مستعملة من الإطارات اللّينة".

وأضاف "لا أعتقد بأنه كان من الممكن تمديد فترة توقفنا كوني كنت أعاني مع الإطارات. واجهت بعض الضغط من قبل السيارات خلفي. لم أحاول الاعتناء بالإطارات حيث كان شعوري سيئًا على الإطارات المتوسطة مقارنةً باللّينة".

وأكمل "ربما كان سيكون من الأسهل بدء السباق على الإطارات اللّينة. لقد قمنا بالكثير من اللّفات على الإطارات اللّينة لأنني ببساطة شعرت بحالٍ أفضل معها بالمقارنة مع المتوسطة".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الوسوم ماتيا بينوتو
الكاتب خضر الراوي

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