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فيراري: الأداء القويّ على السرعات البطيئة "ليس مسلمًا به" بعد أدائنا في موناكو

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري للفورمولا واحد أنّ الأداء المثير للحصان الجامح ضمن جائزة موناكو الكبرى لا يعني بالضرورة أنّه سيجعل من فريقه قادرًا على تحدي مرسيدس وريد بُل على الحلبات الأخرى منخفضة السرعة في 2021.

فيراري: الأداء القويّ على السرعات البطيئة "ليس مسلمًا به" بعد أدائنا في موناكو

وصلت فيراري إلى عطلة نهاية أسبوع موناكو بمثابة الحصان الأسود ضمن المعركة على منصّة التتويج بعد إثارتها الإعجاب في المقطع الثالث من حلبة برشلونة.

لكنّ الحصان الجامح قدّم أداءً فاق توقّعاته أصلًا عبر وضع المعيار في شوارع الإمارة. وحقّق شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل بينما تواجد زميله كارلوس ساينز الإبن رابعًا.

وفي حين أنّ لوكلير فشل في الانطلاق بسبب مشكلة في عمود الدفع، وهي مشكلة نتجت عن حادثه في القسم الثالث من التصفيات ولم يكتشفها الفريق، فإنّ ساينز حقّق المركز الثاني خلف ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل مُسجّلًا منصّة تتويجه الأولى مع فيراري والأولى كذلك للفريق في 2021.

وتوقّع العديد من المتابعين أن تكون فيراري قادرة على تكرار هذا الأداء على الحلبة منخفضة السرعة مثل المجر وسنغافورة.

لكنّ بينوتو قال أن تكرار أداء موناكو ليس بالأمر المسلّم به، محبّذًا التركيز على استخراج الأداء من سيارة "اس.اف21" على جميع أنواع الحلبات بدءًا من باكو نهاية الأسبوع المقبل.

وقال الإيطالي: "أجل، ستكون هناك حلبات منخفضة السرعة قد نكون تنافسيين عليها، لكنّ ذلك ليس بالأمر المسلّم به".

وأضاف: "عوضًا عن التفكير في أيّ الحلبات التي سنكون تنافسيين عليها فإنّني أعتقد بأنّ نركّز بالفعل على باكو، كون هناك مجالًا لاستخراج المزيد من الأداء من السيارة".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا أظهرنا جهّزنا بشكلٍ جيّد لعطلة نهاية الأسبوع، يُمكننا على الأقل استغلال كامل إمكانيّات السيارة. ستكون هناك بعض التحديثات القادمة، ليست بالكثيرة، لكنّها ستجد طريقها إلى السيارة ومن المهمّ أن تعمل بشكلٍ جيّد".

وقلّل ساينز من فرص فيراري في اقتناص المزيد من منصّات التتويج من براثن مرسيدس وريد بُل، مُشيرًا إلى خصائص موناكو الفريدة التي لن تتكرّر على حلبات أخرى.

وعندما سُئل إن كان سيكون قادرًا على المنافسة على منصّات التتويج مجدّدًا، قال ساينز: "أعتقد بأنّ الإجابة واضحة: لننظر إلى خصائص حلبة موناكو ونحاول تحديد أيّ حلبة أخرى أقرب إليها، لن نجد الكثير، حتى تلك التي تعتقد أنّها قريبة منها".

وأكمل: "ذلك لا يعني أنّنا سنكون ضمن المعركة على منصّة التتويج مع مرسيدس وريد بُل. أعتقد بأنّهم لا يزالون يتمتّعون بأفضليّة ومن الصعب أن ننافسهم على قطب الانطلاق الأوّل أو الفوز مجدّدًا".

وأردف: "لهذا السبب من الصعب تجاوز عطلة نهاية هذا الأسبوع (موناكو) كونك لا تعلم أين ستحين فرصتك القادمة، نحتاج للشعور بالفخر حيال الخطوة التي حقّقناها على صعيد تنافسيّة السيارة".

واختتم بالقول: "ليس من السهل أن تكون سريعًا في موناكو وحقيقة أنّني كنت سريعًا أن وشارل تعود إلى الأداء الجيّد من قبل الفريق وعمل كلّ شيء بشكلٍ جيّد نهاية هذا الأسبوع".

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