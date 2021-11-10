تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / بوتاس يسعى للمشاركة في تجارب أبوظبي مع ألفا روميو التالي / جيوفينازي ينتقد استراتيجية فريقه "الخاطئة تمامًا" في المكسيك
فورمولا 1 أخبار

فيراري: الأخطاء ستحدد الفائز ضمن معركة المركز الثالث مع مكلارين

من قبل:
, محرر

يرى شارل لوكلير سائق فيراري أنّ الفوز في المعركة الشرسة في مواجهة مكلارين على المركز الثالث ضمن ترتيب المصنعين سيكون من نصيب الفريق الذي يرتكب أخطاء أقل.

فيراري: الأخطاء ستحدد الفائز ضمن معركة المركز الثالث مع مكلارين

منذ تحقيق الثنائية في سباق إيطاليا شهر سبتمبر/أيلول الماضي، خسرت مكلارين سيطرتها على المركز الثالث الذي تتنازعه مع فيراري.

وبعد تقديم نظام هجين محدّث ضمن وحدة طاقتها، بدا أن فيراري تتفوق في وتيرتها على مكلارين، هذا ما بدا خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، حيث قلبت تأخرها بـ 17.5 نقطة إلى تقدم بـ 13.5 نقطة بعد سباق المكسيك.

حيث أنهى لوكلير وكارلوس ساينز بالمركزين الخامس والسادس، بينما لم تسجل مكلارين سوى نقطة وحيدة مع لاندو نوريس الذي حقق المركز العاشر، بينما تراجع زميله دانيال ريكاردو خارج مراكز النقاط بعد حادثة اللفة الأولى مع فالتيري بوتاس.

بالرغم من تحسن وتيرة فيراري، يرى لوكلير أن ذلك قد لا يكون العامل الوحيد الذي سيحدد هوية الفائز.

فقال: "سيكون الفوز من نصيب الفريق الذي يرتكب العدد الأقل من الأخطاء، لأننا متقاربان جداً، جداً".

وتابع: "قد تكون هناك سباقات نتواجد فيها أمامهم، والعكس صحيح. لكنني لا أعتقد أن هذا ما سيشكل الفارق. بل الفريق الذي سيتفادى الأخطاء الكبيرة سيفوز".

واسترسل: "لقد استفدنا اليوم من فرصة ابتعاد سيارتي مكلارين. تمكنا من تسجيل كمية نقاط جيدة، وهذا أمر هام ضمن معركة المركز الثالث".

اقرأ أيضاً:

من جهته، يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن نكسة المكسيك لا تعني الاستسلام ضمن المعركة، مشيراً إلى أن الوضع قد ينعكس بسهولة كبيرة.

فقال: "الأمر الأهم هو تقبل أيام صعبة كهذه، هذه هي السباقات وذلك جزء من الرياضة".

وتابع: "في الوقت نفسه، كل هذا يمكن أن ينقلب ويحصل مع المنافسين. لذا، لا سبب يدعونا للاستسلام. من المهم المضي قدماً".

وأردف: "بالطبع ذلك أمر محبط بالنسبة لنا. تسجيل نقطة وحيدة. ذلك أثر على موقعنا ضمن بطولة المصنعين".

واختتم: "لكن مجدداً، هذا قد يصيب المنافسين كذلك. علينا الحفاظ على تركيزنا وضمان مواصلة تسجيل النقاط بشكل متكرر".

المشاركات
التعليقات
بوتاس يسعى للمشاركة في تجارب أبوظبي مع ألفا روميو
المقال السابق

بوتاس يسعى للمشاركة في تجارب أبوظبي مع ألفا روميو
المقال التالي

جيوفينازي ينتقد استراتيجية فريقه "الخاطئة تمامًا" في المكسيك

جيوفينازي ينتقد استراتيجية فريقه "الخاطئة تمامًا" في المكسيك
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
التأخير في شحن معدات الفرق لن يؤثر على جدول مواعيد جائزة البرازيل جائزة البرازيل الكبرى
فورمولا 1

التأخير في شحن معدات الفرق لن يؤثر على جدول مواعيد جائزة البرازيل

الفورمولا واحد تكشف في البرازيل عن شعار جديد للطاقة الهجينة جائزة المكسيك الكبرى
فورمولا 1

الفورمولا واحد تكشف في البرازيل عن شعار جديد للطاقة الهجينة

راسل: "من غير الاحترافي" البدء بالتفكير بخطوة الانتقال إلى مرسيدس
فورمولا 1

راسل: "من غير الاحترافي" البدء بالتفكير بخطوة الانتقال إلى مرسيدس

مكلارين More from
مكلارين
نوريس: صراع مكلارين وفيراري على المركز الثالث "يزداد احتدامًا" جائزة المكسيك الكبرى
فورمولا 1

نوريس: صراع مكلارين وفيراري على المركز الثالث "يزداد احتدامًا"

ريكاردو ما زال قادراً على التحسن بعد إحدى "أفضل" جولاته مع مكلارين جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
فورمولا 1

ريكاردو ما زال قادراً على التحسن بعد إحدى "أفضل" جولاته مع مكلارين

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

بوتاس يعترف بأنّه كان بوسعه فعل المزيد في انطلاقة سباق المكسيك
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يعترف بأنّه كان بوسعه فعل المزيد في انطلاقة سباق المكسيك

فيرشتابن سيستخدم "بالتأكيد" الرقم 1 في حال فاز بلقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن سيستخدم "بالتأكيد" الرقم 1 في حال فاز بلقب الفورمولا واحد

"فيا" تمنح الفرق وقتًا إضافيًا على إثر تأخّر وصول معدّاتها
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تمنح الفرق وقتًا إضافيًا على إثر تأخّر وصول معدّاتها

هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.