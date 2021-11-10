فيراري: الأخطاء ستحدد الفائز ضمن معركة المركز الثالث مع مكلارين

منذ تحقيق الثنائية في سباق إيطاليا شهر سبتمبر/أيلول الماضي، خسرت مكلارين سيطرتها على المركز الثالث الذي تتنازعه مع فيراري.

وبعد تقديم نظام هجين محدّث ضمن وحدة طاقتها، بدا أن فيراري تتفوق في وتيرتها على مكلارين، هذا ما بدا خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، حيث قلبت تأخرها بـ 17.5 نقطة إلى تقدم بـ 13.5 نقطة بعد سباق المكسيك.

حيث أنهى لوكلير وكارلوس ساينز بالمركزين الخامس والسادس، بينما لم تسجل مكلارين سوى نقطة وحيدة مع لاندو نوريس الذي حقق المركز العاشر، بينما تراجع زميله دانيال ريكاردو خارج مراكز النقاط بعد حادثة اللفة الأولى مع فالتيري بوتاس.

بالرغم من تحسن وتيرة فيراري، يرى لوكلير أن ذلك قد لا يكون العامل الوحيد الذي سيحدد هوية الفائز.

فقال: "سيكون الفوز من نصيب الفريق الذي يرتكب العدد الأقل من الأخطاء، لأننا متقاربان جداً، جداً".

وتابع: "قد تكون هناك سباقات نتواجد فيها أمامهم، والعكس صحيح. لكنني لا أعتقد أن هذا ما سيشكل الفارق. بل الفريق الذي سيتفادى الأخطاء الكبيرة سيفوز".

واسترسل: "لقد استفدنا اليوم من فرصة ابتعاد سيارتي مكلارين. تمكنا من تسجيل كمية نقاط جيدة، وهذا أمر هام ضمن معركة المركز الثالث".

من جهته، يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن نكسة المكسيك لا تعني الاستسلام ضمن المعركة، مشيراً إلى أن الوضع قد ينعكس بسهولة كبيرة.

فقال: "الأمر الأهم هو تقبل أيام صعبة كهذه، هذه هي السباقات وذلك جزء من الرياضة".

وتابع: "في الوقت نفسه، كل هذا يمكن أن ينقلب ويحصل مع المنافسين. لذا، لا سبب يدعونا للاستسلام. من المهم المضي قدماً".

وأردف: "بالطبع ذلك أمر محبط بالنسبة لنا. تسجيل نقطة وحيدة. ذلك أثر على موقعنا ضمن بطولة المصنعين".

واختتم: "لكن مجدداً، هذا قد يصيب المنافسين كذلك. علينا الحفاظ على تركيزنا وضمان مواصلة تسجيل النقاط بشكل متكرر".