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فيراري اقترحت فكرة بيع السيارات للفرق الأخرى خلال مناقشات سقف النفقات

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فيراري اقترحت فكرة بيع السيارات للفرق الأخرى خلال مناقشات سقف النفقات
29-07-2020

اقترحت فيراري فكرة فتح الباب أمام بيع سيارات الفورمولا واحد للفرق الأخرى وذلك ضمن خطوة لتأمين مستقبل الرياضة، لكنها جوبهت بالرفض من بقية فرق البطولة.

مع الأثر السلبي الكبير الذي تسببت به جائحة فيروس "كورونا" على العوائد المالية للبطولة، تمّ عقد الكثير من المحادثات للعمل على تحديد الأولويات والطريقة المثلى للمحافظة على مستقبل الفورمولا واحد.

وتمّ في نهاية المطاف اتخاذ القرار بمواصلة استعمال سيارات 2020 لموسم 2021 لخفض نفقات التطوير على الفرق، وكذلك تأجيل القوانين الجديدة حتى موسم 2022، إضافة إلى اعتماد سقف للنفقات يبلغ 145 مليون دولار أمريكي للموسم المقبل.

وتمت مناقشة العديد من الأفكار بين الفرق، من بينها إمكانية بيع السيارات، والتي تمّ حظرها منذ 2008.

وكشف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنه كان يضغط في اتجاه فتح الباب أمام عودة بيع السيارات في الفورمولا واحد، إذ كان يأمل باعتماد نظام مماثل لما تقوم به الفرق في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

فقال: "حيال ما يجب علينا تبنيه مستقبلاً، خلال مناقشات أزمة ’كوفيد-19’، نحن كفريق فيراري، طرحنا مقترح النظر في فكرة فرق زبونة لفرق كبرى، كما يحصل في ’موتو جي بي’".

وأكمل: "لكن تم رفض ذلك المقترح أعتقد من قبل الجميع في الفورمولا واحد، و’فيا’، نحن نتفهم ذلك تماماً. أعتقد أنه يجب علينا اتخاذ قرار نتفق عليه جميعنا".

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وكان الجدل حيال العودة إلى بيع السيارات من الفرق الكبيرة للصغيرة، قد اشتعل مجدداً وسط احتجاج رينو على سيارة ريسينغ بوينت التي تتشابه في الكثير من خصائصها مع سيارة مرسيدس 2019.

وكانت رينو قد أشارت إلى أن نتيجة الاحتجاج ستحدد مستقبل كيفية عمل فرق البطولة، بينما قالت مكلارين أنها تتمنى نشر المزيد من التوضيحات حيال ما يمكن للفرق نسخه من بعضها البعض.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال موقف فيراري من المسألة، أجاب بينوتو أنه من المهم أن تبقى جميع الفرق مستقلة.

فقال: "كل فريق يجب أن يكون مستقلاً عن غيره. يجب أن يكون قادراً على القيام بعملية التطوير الخاصة به".

واختتم: "أعتقد أنهم توصلوا إلى بنود اتفاقية كونكورد الجديدة، مع القوانين الواضحة التي تشرح ما يجب القيام به. سيكون من الرائع أن نحظى بعشرة فرق مع عشر سيارات مختلفة عن بعضها البعض على الحلبة".

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