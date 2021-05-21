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فيراري استغّلت الأجنحة الخلفيّة المرنة قبل حظر "فيا"

اعترف الصانع الإيطاليّ فيراري أنّه من بين الفرق التي استغلّت الأجنحة الخلفيّة المرنة في بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك قبيل حظرها الوشيك.

فيراري استغّلت الأجنحة الخلفيّة المرنة قبل حظر "فيا"

أعلمت "فيا" الفرق قبيل جائزة موناكو الكبرى أنّها ستعتمد قريبًا اختبارات أكثر صرامة على صعيد انحناء الجناح الخلفي لمنعها من استغلال الهياكل الانسيابيّة المرنة.

وتركت الهيئة الحاكمة فترة تسامحٍ قبل تطبيق الاختبارات الجديدة، حيث يتعيّن على الفرق الامتثال لها بدءًا من جائزة فرنسا الكبرى.

وفي حين أنّ أغلب التركيز انصبّ على ريد بُل بعد أن أشار لويس هاميلتون إلى أنّ الحظيرة النمساويّة تستخدم جناحًا يميل خلال جائزة إسبانيا الكبرى، فإنّ التغييرات ستُجبر عددًا من الفرق على إجراء تعديلات على تصاميمها.

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وكشف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحظيرة الإيطاليّة من بين الفرق المتأثّرة.

وقال الإيطالي: "أجل، نحن نستغلّها (الأجنحة المرنة). أعتقد بأنّ جميع الفرق تستغلّ ما هو ممكنٌ بأيّ شكلٍ من الأشكال، ونعتقد بأنّ ذلك منصف".

وأضاف: "قام التوجيه التقنيّ بتوضيح المسألة أكثر، وسنحتاج للتأقلم قليلًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّه سيُؤثّر على فيراري، لكن بالنسبة للأزمنة فإنّ التأثير سيكون ضئيلًا للغاية. لكن هناك بعض التصاميم الجديدة التي نحتاج لتحضيرها للامتثال بالكامل للتوجيه التقني".

وأوضحت ريد بُل أنّ الاختبارات الجديدة ستتطلّب إجراء تغييرات على جناحها الخلفي، حيث قدّرت تكلفة ذلك بحوالي 500.000 دولار ما سيتطلّب منها بعض التضحيات على صعيد سقف النفقات.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "بالنسبة لفريقٍ مثلنا فمن الواضح أنّنا نقترب من سقف النفقات، وعليك اتّخاذ قرارات استراتيجيّة".

وأضاف: "تأثيرٌ شيء مثل هذا سيُقارب نصف مليون دولار، لذا سيمنعنا ذلك من العمل على أشياء أخرى. ذلك ما علينا العمل عليه الآن".

وفي حين أنّ مرسيدس ومكلارين ليستا سعيدتين بالسماح للفرق بهذه الفترة قبل تبنّي الاختبارات الجديدة، يعتقد هورنر أنّه سيكون من غير المنصف طلب اعتماد التغييرات فورًا.

وقال حيال ذلك: "لا يُمكنك سحر بعض المكوّنات فجأة. أعتقد بأنّك لو غيّرت اختباراتك للأجنحة الأماميّة على سبيل المثال نهاية هذا الأسبوع، وشاهدنا أداءً أعلى بكثير من ناحية مرونة الجناح الأمامي، فسيُؤثّر ذلك على كلّ فريق بلا استثناء، ربّما بدرجات متفاوتة".

وأكمل: "أعتقد بأنّه يجب ترك فترة. لا يُمكنك أن تتوقّع منّا تصنيع المكوّنات بين ليلة وضحاها مع كلّ التكاليف الناجمة عن ذلك".

وأردف: "تمتثل السيارة للقوانين المعتمدة طوال الأشهر الـ 18 الماضية. من ثمّ تغيير اختبارٍ ما ويجب أن تكون هناك فترة إعلامٍ مسبقٍ لذلك".

من جانبه قال لورون روسي المدير التنفيذي لألبين، الذي يُشتبه في أنّ فريقه يستخدم جناحًا خلفيًا مرنًا، أنّ الحظيرة الفرنسيّة ستُجري التعديلات اللازمة للامتثال للاختبارات الجديدة.

وقال: "نقوم بتصميم سيارة تمتثل للقوانين. لو أثبتت الاختبارات أنّ علينا الامتثال لقوانين جديدة، فسنفعل ذلك. هذا كلّ ما لديّ لقوله".

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