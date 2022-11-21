فيراري استخدمت رسالة لاسلكيّة "وهميّة" لخداع ريد بُل

كان بيريز يحتلّ المركز الثاني أمام شارل لوكلير مباشرة في المرحلة الوسطى من سباق مرسى ياس، وذلك في ظلّ المعركة التي جمعتهما على مركز وصافة البطولة.

لكن في حين بدت ريد بُل متمتّعة بوتيرة أفضل، علمت فيراري أنّ فرصتها الوحيدة لدفع لوكلير إلى الأمام ستكون عبر الاستراتيجيّة، وكان ذلك يعني دفع بيريز نحو استراتيجيّة التوقّفين.

وجاءت تلك الفرصة في اللفّة الـ 33، عندما أعطت فيراري انطباعًا بأنّها ستعمل على إجراء وقفة أبكر للوكلير لمحاولة تجاوز بيريز.

وجاء في الرسالة: "توقّف عكس ريد بُل".

لكن تبيّن أنّ تلك الرسالة غير حقيقيّة وأنّ لوكلير ملتزمٌ منذ وقتٍ بعيدٍ باستراتيجيّة التوقّف الوحيد، حيث استخدمت فيراري تلك الرسالة فقط للتمويه.

ونجحت تلك الخدعة، حيث استجابت ريد بُل واستدعت بيريز فورًا لتغطية خطر فيراري.

واعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بعد السباق بأنّ تشكيلة من حالة إطارات بيريز ورؤية فيراري تتجهّز للتوقّف الأبكر كانت وراء قرار إجراء وقفة المكسيكي.

ومع عدم وجود نيّة للوكلير للتوقّف، تعيّن على بيريز تعويض الفارق الذي خسره، ليفشل في النهاية في تجاوز غريمه من فيراري.

وبحديثه عن الاستراتيجيّة، قال لوكلير لقناة "سكاي": "عليّ القول بأنّ كلّ ما فعلناه كان بالضبط ما أردنا فعله".

وأضاف: "ذلك ما كان مخطّطًا له مُسبقًا. يُمكنني قول ذلك الآن، حيث موّهنا التوقّف وجعلناهم يعتقدون بأنّنا سنتوقّف. واستجابوا لذلك. لذا قمنا بكلّ شيء على نحوٍ مثالي. أنا فخورٌ للغاية بإنجازنا للخطّة".

من جانبه أشاد ماتيا بينوتو مدير الفريق بطريقة إنجاح الاستراتيجيّة التي ساعدت لوكلير على الحلول في المركز الثاني، خاصة بالنظر إلى أنّ فيراري ارتكبت الكثير من الأخطاء في هذا الجانب هذا الموسم.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّ رسالة التمويه كانت رائعة من الطاقم. أعتقد بأنّ ذلك رائعٌ للفريق وطاقم الاستراتيجيّة، أن نحصل على عطلة نهاية أسبوع قويّة هكذا".

وأردف: "المركز الثاني في بطولتَي السائقين والصانعين مثّل توازنًا للموسم بأكمله، ليس اليوم فقط. لكنّنا قمنا بعملٍ جيّدٍ اليوم بالتأكيد".

وأكمل: "عندما ترتكب فيراري الأخطاء تكون هناك الكثير من الانتقادات. لكنّ هؤلاء الشباب قاموا بعملٍ جيّدٍ جدًا كذلك وأعلم ذلك جيّدًا".

من جانبه يعتقد لوكلير بأنّ أداء الفريق الخالي من الأخطاء في أبوظبي كان مثيرًا أكثر بالنظر إلى قدر الضغط نتيجة المنافسة على المركز في البطولة والشائعات المتعلّقة بمستقبل بينوتو.

وقال: "أنجزنا السباق المناسب وضمن ضغطٍ عالٍ. من الواضح أنّ هناك ضغطًا خارجيًا مع كلّ الشائعات بالدخول إلى عطلة نهاية الأسبوع، وضغط الإبقاء على المركز الثاني في البطولتين".

وأضاف: "تمكّنا من تقديم أفضل أداءٍ لنا في وضعٍ مماثل، وهو ما يجعلني فخورًا للغاية بالفريق".

وأردف: "لا أعتقد بأنّنا كنّا أقوى من ريد بُل على صعيد الوتيرة. أعتقد بأنّهم كانوا أقوى منا. لكنّنا دفعناهم لارتكاب الأخطاء ودفعناهم نحو استراتيجيّة التوقفين وآتى ذلك ثماره. نحن سعداء للغاية".