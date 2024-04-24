فيراري "ارتكبت الكثير من الأخطاء" لتبتعد عن منصة التتويج في الصين

كانت فيراري ثاني أسرع الفرق خلف ريد بُل حتى الآن في موسم 2024، لكنها لم تحقق مستوى طموحاتها في جولة الصين.

ونجحت فيراري بوضع أحد سائقيها على منصة التتويج في السباقات الأربعة الأولى، لكن في الصين تأهل شارل لوكلير وكارلوس ساينز بالمركزين السادس والسابع على التوالي.

وتمكن الزميلان من التقدم على جورج راسل سائق مرسيدس وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، ليحققا المركزين الرابع والخامس، لكنهما رغم ذلك لم ينجحا بتحدي لاندو نوريس سائق مكلارين الذي أنهى سباقه ثانياً فاصلاً بين سيارتي ريد بُل.

"ارتكبنا الكثير من الأخطاء" قال فاسور، موضحاً أن الفريق جرّب تحسين الحزمة على الحلبة الصعبة بوجود ذلك الطلاء فوق الاسفلت.

وأكمل: "أعتقد أنه من المهم حقاً تقديم كل شيء بشكل متكامل. لكننا لم نقدم جولة نظيفة، وارتكبنا جميعاً الكثير من الأخطاء".

وتابع: "إن لم تقدم عملاً مثالياً فلن تبقى ضمن مجموعة الصدارة. لدينا مجموعة من 6 أو 7 سيارات بفارق عُشر ثانية في التصفيات. ذلك يعني أن التفاصيل الصغيرة قد تنقلك للأمام بشكل واضح".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري الصورة من قبل: فيراري

وفي البداية، خسرت كلتا سيارتي فيراري مركزيهما لصالح راسل مع بداية السباق وكذلك بشكل قصير لـ نيكو هلكنبرغ وذلك بسبب المعاناة مع التماسك، وهذا ما صعّب من استعادة المراكز لاحقاً.

كما أن سيارة الأمان عقدت من حسابات الفريق، خاصة مع ساينز الذي كان قد دخل منصة الصيانة بالفعل منتقلاً لإطارات هارد، بالتالي خسر أفضلية مقابل الآخرين.

لكن فاسور كشف أن كلتا السيارتين واجهتا صعوبات على إطارات هارد أكثر من ميديوم وهذه ناحية يجب التدقيق فيها.

فقال: "أعتقد أننا خسرنا اليوم بشكل كبير في القسم الأخير. لم يكن كارلوس محظوظاً مع توقيت وقفة الصيانة، لأنه دخل قبل 3 أو 4 لفات من سيارة الأمان".

وأكمل: "كان قلقاً من إكمال قسم طويل جداً مع آخر إطارات هارد، وكان محافظاً للغاية على الإطارات في البداية، لكنه قام بعمل جيد جداً في إدارتها".

واختتم: "كان أداؤنا أضعف على إطارات هارد مقارنة مع ميديوم. كنا في موقع جيد بنهاية فترة ميديوم لكننا خسرنا لاحقاً على هارد".