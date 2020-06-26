فيراري: ارتداء الأقنعة طوال الوقت سيكون التحدي الأكبر لأطقم الفورمولا واحد

في ظلّ تكاثف تحضيرات الفرق للسباق الأوّل من موسم الفورمولا واحد من بوابة جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع المقبل، أجرت عدّة فرق تجارب خاصة بالفعل للتعوّد على طريقة العمل الجديدة.

وبالرغم من أنّ جميع المتنافسين يتحضّرون لمجابهة صعوبات لوجيستيّة وأعمال تتطلّب وقتًا أطول بسبب متطلّبات التباعد الاجتماعي، قال لورون ميكيز المدير الرياضيّ لفريق فيراري أنّ التعوّد على الوضع الجديد الذي من الضروري فيه ارتداء الأقنعة قد يكون الأمر الأصعب.

اقرأ أيضاً: ويليامز تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة قبل انطلاق موسم 2020

"أعتقد بأنّ متطلّبات ارتداء الأقنعة طوال الوقت ستُمثّل التحدّي الأكبر الذي يُواجهه الشباب في المرآب بكلّ بساطة" قال ميكيز عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الصعوبات التي ستُواجهها الفرق.

وأضاف: "بدأنا بالتعوّد على ذلك، وباتت الأقنعة جزءًا من حياتنا اليوميّة الآن. في الحقيقة نرتديها طوال الوقت في منشأة فيراري، في المصنع وفي المكتب".

وأكمل: "لكن أن ترتدي القناع في بيئة المكتب شيء، وأن ترتديه في حرارة 40 درجة مئويّة وعلى حلبة سباقٍ حارة للغاية شيء آخر تمامًا. علينا الإشادة بالأطقم الطبيّة ورجال الإسعاف الذين تعوّدوا على القيام بذلك وارتداء الأقنعة بشكلٍ يومي في حياتهم العمليّة".

وقال ميكيز أنّ فيراري نصحت أفراد طاقمها بإجراء تمارين للتنفّس من أجل مساعدتهم على التعامل بشكلٍ أفضل مع الأقنعة، كما أنّ الفريق سيضمن توفير استراحات مناسبة بعيدًا عن بيئة المرآب.

وقال الفرنسيّ: "نحاول تبنّي عددٍ من التدابير على صعيد تمارين التنفّس ومنح أولئك الشباب بعض الاستراحات من أجل إجراء تلك تمارين التنفّس والحفاظ على أفضل لياقة لهم".

وتُعدّ الحاجة لارتداء الأقنعة وضمان التباعد الاجتماعي على قمة هرم التحضيرات الخاصة التي وضعتها البطولة من أجل منع اختلاط أطقم الفرق.

فضلًا عن ذلك فإنّ الفرق ستكون لها فقاعات اجتماعيّة داخلها إن صحّ التعبير، حيث يتمّ الفصل بين طاقم كلٍ من السيارتَين قدر الإمكان.

لكنّ ميكيز أوضح في المقابل أنّه في حال طرأت حاجة لمساعدة موظّفٍ في العمل على السيارة الأخرى، مثل تغيير للمحرّك في موعدٍ متأخّرٍ أو تصليح سيارة، فإنّ ذلك سيحدث لا محالة.

وقال بخصوص ذلك: "ليس ذلك من بين القوانين، لذا لست مُجبرًا على اعتماد هذه الفقاعة. أنت مُجبرٌ على التعامل في فقاعة الفريق. ومسألة إنشاء فُقاعة أخرى داخليّة هي من مسؤوليّاتنا".

وأكمل: "سنتمتع بصلابة قدر المستطاع في حال ظهرت إصابة، لذا اعتمادًا على كيفيّة تصميمنا لفقاعتنا، فإنّنا سنحدّ من العمليّات والاحتكاك بين الأفراد".

وأردف: "سنُحاول تصميمها بطريقة لا تؤثّر على العمليّات. لذا في حال احتجنا لتغيير محرّك فسيكون بوسعنا القيام بذلك. ما يعنيه ذلك هو أنّنا سنكون أقلّ صلابة كفريق، في حال تعرّض أحدهم إلى الإصابة. لكنّ القرار اتُّخذ بقدرتنا على القيام بذلك بشكلٍ داخلي".

كما قال ميكيز أنّ أيّ عملٍ مستعجل يتطلّب اقتراب أفراد الطاقم من بعضهم لن يُلحق أيّ ضررٍ بالسلامة.

وقال: "لا أعتقد بأنّ هذه ستكون مشكلة على الإطلاق. في أيّ مكان أو وقتٍ لا يُمكنك فيه الإيفاء بشرط التباعد الاجتماعي، فإنّك ستكون مرتديًا لقناعٍ في جميع الأحوال. لهذا السبب سنقوم بكلّ ما نحتاج للقيام به في هذه المرحلة بأكثر الطرق أمانًا".

واختتم بالقول: "لذا لن يكون هناك أيّ إغراء أو تحفيز للتخلّي عن أيٍ من تدابير السلامة هذه، كونها ستكون بمثابة المعيار بالنسبة للجميع".