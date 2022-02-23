فيراري اتبعت "مقاربة منفتحة" في تصميم سيارتها لموسم 2022

يشكل هذا الموسم بداية حقبة قوانين تقنية جديدة في الفورمولا واحد، وهذا ما يعتبر فرصة كبيرة لفريق مثل فيراري لمحاولة المنافسة والتقدم إلى صدارة الترتيب بعد موسمين غابت فيهما عن تحقيق الانتصارات.

وكشفت فيراري عن سيارتها الجديدة في مارنيللو الأسبوع الماضي، مع تصميم ثوري للغاية بالمقارنة مع السيارات الأخرى التي تم الكشف عنها.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال مدى الإبداع مع السيارة الجديدة، شرح بينوتو أنّه أراد من الفريق السعي نحو تصاميم ثورية بمقاربة "منفتحة" قبل الاستقرار على توجه معين.

فقال: "كان من المهم بالنسبة لنا اتباع مقاربة منفتحة بالكامل بطريقة تنفيذنا للعمل".

وأكمل: "ليست فقط مسألة مواصلة المبدأ التصميمي للسيارة السابقة، ومن ثم التأقلم مع القوانين الجديدة".

وتابع: "عندما قرأنا القوانين الجديدة، منذ البداية، حاولنا اتباع مقاربة منفتحة بالكامل لمحاولة فهم إمكانية تحسين الانسيابية العامة للسيارة وأدائها".

وأردف: "عندما كنا نناقش تصميم السيارة الجديدة، كانت الانسيابية العامل المحدد لذلك، لذا فإن جميع الخيارات الميكانيكية كانت نتيجة لذلك. توضيب وحدة الطاقة كان نتيجة للخيارات الانسيابية".

شارل لوكلير، فيراري تصوير: فيراري

وكانت فيراري قد صرحت بوضوح في 2021 أنها ستركز أغلب جهودها ومواردها على تصميم سيارة 2022، لذا فإن سيارة 2021 لم تتلقَ تحديثات بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

واستفاد الفريق كذلك من الوقت الإضافي ضمن نفق الهواء مقارنة بفريقي الصدارة ريد بُل ومرسيدس، وذلك بفضل مركزه السادس ضمن ترتيب بطولة المصنعين في موسم 2020 والنظام الجديد لتقنين اختبارات الانسيابية.

"في نفق الهواء، حاولنا تجربة جميع الاتجاهات الممكنة، من ثم قمنا باختيار ما اعتقدنا أنه الحل الأنسب لناحية الأداء" قال بينوتو.

واختتم: "من ثم قمنا بتصميم وتطوير السيارة بطريقة جديدة. وبالنظر إليها، هناك الكثير من الخيارات غير الاعتيادية لناحية الانسيابية. وهذه هي لمحة فقط عن الإبداعات التي تحملها".