فيراري: إنفاق الفورمولا واحد الهائل على الأمور التقنية "غير منطقي"

الإيطاليّ الذي يعتبر الابن الوحيد المتبقي لمؤسس العلامة الإيطالية العريقة: إنزو فيراري، يرى أنّ الفورمولا واحد بحاجة لتوازنٍ أفضل حيال العرض المقدم للمتابعين، حيث يرى أن هناك أموراً رائعة أساسية، ما زالت مفقودة.

ويرى كذلك أنّ أسرع سيارات الفورمولا واحد على الإطلاق، لا تظهر كذلك على شاشات التلفزة، حيث شكك بضرورة إنفاق الفرق ملايين الدولارات على تطوير سياراتها، بينما تُبقي على كل تلك الإبداعات طيّ الكتمان.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "مع عواقب الجائحة، ليس من الممكن مواصلة متابعة الفورمولا واحد إلا عبر شاشات التلفاز".

وأكمل: "لدينا أسرع السيارات على الإطلاق في تاريخ سباقات المقعد الأحادي، لكن الصور التي تصلنا عبر التلفاز فاشلة تماماً في تقديم إحساس السرعة الذي تختبره عند التواجد على الحلبة لترى السيارات على أرض الواقع. ما يصل إلى الناس عبر شاشات التلفاز أمر مختلف عن الواقع الفعلي".

وأردف: "إنها سيارات فورمولا واحد تسير بسرعات تتجاوز 330 كيلومتراً في الساعة، لكن النظر إليها خلف الشاشات، يمنح إحساساً مختلفاً، حيث تبدو في سرعتها وكأنها سيارات فورمولا 2".

واسترسل: "من ثم، أتساءل عن المنطق وراء إنفاق كل تلك الأموال على الحلول التقنية التي لا تساهم إلا قليلاً في تحسين جودة العرض المقدم".

وحين سُئِل حيال حقيقة أن إبداعات الفورمولا واحد ما زالت مخفية وغير مفسّرة، حيث تفضل الفرق الاحتفاظ بأسرارها، أجاب فيراري: "بالطبع، هناك أفكار مخفية خلف براءات اختراع. لكننا ننفق أموالاً طائلة حقاً، ومن ثم نبقي كل شيء طيّ الكتمان. هل هناك أي منطق وراء هذا؟".

بالمقابل، أوضح فيراري أنّه ما زال على تواصل مع بيرني إكليستون عراب الفورمولا واحد، حيث يتفق كلاهما على فكرة أن مدراء البطولة الحاليين عليهم العمل على تحسين جودة العرض المقدم للمتابعين.

فقال: "تكلمت مؤخراً مع بيرني إكليستون، وعادة ما نتكلم من حين لآخر عبر الهاتف".

واختتم: "يجب على الفورمولا واحد كرياضة أن تعود إلى جذورها في تقديم عروض ممتعة للمتابعين. لماذا نمتلك أسرع السيارات على الإطلاق في سباقات المقعد الأحادي مع تقنيات عالية ومتقدمة، لكن لا أحد يدري عنها شيئاً؟".