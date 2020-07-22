فيراري: إقالة الأشخاص من مناصبهم لن تجعل السيارة أسرع

عانت العلامة الإيطالية من بداية متعثرة لموسمها في 2020، إذ بدت سيارتها بعيدة تماماً عن غريمتها المتصدرة مرسيدس، وبدا أن الحصان الجامح متأخر للغاية عن ركب المنافسين.

وسرت عدة تكهنات مؤخراً في الإعلام الإيطالي مفادها أن منصب بينوتو بات مهدداً، مع الإشارة كذلك إلى أسماء بعض كبار الأعضاء الآخرين الذين عملوا على سيارة فيراري لهذا العام.

لكن وضمن معرض كلامه في مارانيللو عقب عودة الفريق من جائزة المجر الكبرى، أشار بينوتو بوضوح إلى ضرورة تقوية المؤسسة في الوقت الراهن ومساعدة الآخرين، بدلاً من البحث عن كبش فداء لإلقاء اللوم عليه.

فقال: "لدي الثقة في الأشخاص الذين يعملون ضمن ’الإدارة الرياضية’: لقد بدأنا عملية طويلة الأمد من المفترض أن تعيدنا إلى دائرة الانتصارات".

وأكمل: "ستستغرق وقتاً، لكن الشركة بأكملها تتفهم وتدعم هذه الرؤية. لهذا السبب أجد أن بعض التكهنات التي أقرؤها مسليّة: إقالة الناس من مناصبها لن تجعل من السيارة أسرع...".

بالمقابل، كان بينوتو قد اعترف بأن بداية فيراري للموسم أسوأ مما كان الفريق يتوقع، وذلك بعد التجارب الشتوية الصعبة في برشلونة.

فقال: "أعتقد أننا رأينا في برشلونة أننا لسنا سريعين بالقدر الكافي، لكننا لم نكن نتوقع مثل هذا الوضع الصعب. لذا الحال بالتأكيد أسوأ مما كنا نتوقع".

وأكمل: "مع ثلاثة سباقات على التوالي، لدينا أسبوعان قبل سيلفرستون، وسيكون من الهام للغاية في مارانيللو أخذ جميع الجوانب بعين الاعتبار سواء لناحية السيارة أو المؤسسة ككل. جميع الاحتمالات مفتوحة أمام سعينا للتحسن".

وأردف: عندما تكون هناك حاجة لتحسين جميع الجوانب في السيارة، فذلك ليس أمراً سهلاً يمكن حلّه بسرعة عن طريق تحديث سريع. بل سيستغرق وقتاً. كم سيستغرق؟ لا أدري الإجابة بعد".

واختتم: "قد يكون من الضروري العمل على تحسين مؤسستنا وتقوية أساليب العمل. لكن في البداية وكفريق، نحن بحاجة لفهم أسباب وصولنا إلى هذا الحال".