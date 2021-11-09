فيراري أملت الحصول على "جولة أفضل" في المكسيك بالرغم من استعادتها المركز الثالث

حلّ شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن في المركزين الخامس والسادس على التوالي الأحد الماضي في المكسيك، وهو ما دفع فيراري أمام مكلارين في المركز الثالث في بطولة الصانعين بفارق 13.5 نقطة.

وكانت فيراري قد تأخّرت خلف مكلارين التي حقّقت الثنائيّة في مونزا في سبتمبر الماضي، لكنّها حقّقت نقاطًا أكثر من غريمتها البريطانيّة في جميع الجولات الثلاث الأخيرة.

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لكنّ بينوتو اعترف بعد سباق المكسيك أنّ فيراري توقّعت تقديم أداء أفضل، وذلك بعد فشلها في مجاراة ريد بُل ومرسيدس، إلى جانب خسارتها أمام بيير غاسلي سائق ألفا تاوري الذي حلّ رابعًا.

وقال بينوتو بعد سباق المكسيك: "كنّا نأمل الحصول على عطلة نهاية أسبوع أفضل على صعيد الأداء، لكنّني أعتقد بأنّنا حقّقنا نتيجة رائعة كفريق هذا اليوم".

وأضاف: "تعاون سائقانا على نحوٍ جيّد. وعلى صعيد الاستراتيجيّة فقد حاولنا كلّ ما هو ممكن للحاق بغاسلي، لكنّنا لم نتمكّن من فعل ذلك".

وأردف: "على صعيد النقاط والبطولة فإنّنا في المركز الثالث الآن ومتقدّمون بفارق 13.5 نقطة على مكلارين مع بقاء أربعة سباقات على النهاية. أعتقد بأنّها لا تزال معركة متقاربة للغاية".

ثمّ تابع: "عانت مكلارين كذلك نهاية الأسبوع الماضي. سنرى الآن ما سيكون عليه الوضع في البرازيل هذا الأسبوع. آمل أن نُعزّز ما فعلناه اليوم".

وبالنظر إلى ارتفاع حلبة المكسيك عن سطح البحر فإنّ الفرق استخدمت حزمها عالية الارتكازيّة، وهو جانب تفوّقت فيه فيراري حتّى الآن هذا الموسم وحقّقت قطب الانطلاق الأوّل في موناكو.

لكنّ بينوتو شعر بأنّ الفجوة مع ريد بُل ومرسيدس اتّسعت في الحقيقة مع تقدّم عطلة نهاية الأسبوع بالمقارنة مع السباقات الماضية.

وقال الإيطالي: "لو نظرت إلى السباقات الأخيرة فأعتقد بأنّنا تمتّعنا بوتيرة أقرب بكثير إلى فريقَي الصدارة".

وأضاف: "لكنّه اليوم كان حوالي تسعة أعشارٍ من الثانية. لذا أعتقد بأنّه على صعيد الفجوة النسبيّة مع سيارات الطليعة فإنّنا كنّا متأخّرين بعض الشيء اليوم".

وأردف: "كنت آمل الوصول إلى المكسيك، التي لا تكون فيها الطاقة مؤثّرة للغاية، والحصول على أداء نسبي أفضل، لكنّ ذلك لم يحدث".

وأكمل: "عانينا بعض الشيء على صعيد الأداء في التجارب التأهيليّة، وعانينا قليلًا كذلك اليوم في السباق بالمقارنة مع أفضل السيارات. وأعتقد بأنّ حقيقة تواجد غاسلي أمامنا مثّلت علامة أخرى على ذلك".

واختتم بالقول: "قام بعملٍ جيّد بالتأكيد، لذا تهاني لغاسلي وألفا تاوري. لكنّني أعتقد بأنّني كنت آمل أن نتواجد أمام ألفا تاوري اليوم وأن نكون أقرب إلى الصدارة".