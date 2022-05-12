فيراري: أفضلية ريد بُل بحدود 0.2 ثانية فقط

يبدو أن حزمة التحديثات التي أدخلتها ريد بُل في جولة إيمليا - رومانيا، والتي تمحورت حول بعض التعديلات الانسيابية وخفض الوزن، قد منحت الفريق أفضلية على صعيد الوتيرة.

وهيمن فيرشتابن على جولة إيمولا، بالرغم من بداية متواضعة للسباق القصير، كما عاد في ميامي ليتفوق مجدداً ويقلص الفارق أكثر خلف شارل لوكلير سائق فيراري متصدر الترتيب العام.

ولم تقدم فيراري بعد أية تحديثات، حيث من المتوقع أن تجلب أول حزمةٍ كبيرة منها خلال جولة إسبانيا المقبلة.

وبينما يبدو أن ريد بُل باتت تمتلك الزخم حالياً، إلا أنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري ليس قلقاً حيال وضع الحصان الجامح.

فقال: "فيما يتعلق بتقييم الأداء ومعدل تطويرهم مقارنة بنا، هل هذا مقلق؟ كلا".

وأكمل: "لا أعتقد أن الفارق كبير. بل هي مسألة بضعة أعشار الثانية، علينا ألا ننسى أننا حجزنا الصف الأول في ميامي".

وأردف: "في التصفيات، امتلكنا الأداء الأفضل مقارنة مع ريد بُل، لذا وبشكل عام، لا أعتقد أن هناك فارقاً كبيراً بين السيارتين".

وتابع: "إن كان هناك أي قلق، فهو يتمحور حول معدل التطوير مقارنة بسقف النفقات. لكن الأمر الأهم هو أنهم في مرحلة ما سيضطرون للتوقف".

إضافة إلى فارق الوتيرة الطفيف بين ريد بُل وفيراري، هناك فارق أكبر يتمحور حول كيفية تسجيل كلتا السيارتين للأزمنة السريعة.

حيث تبدو ريد بُل أسرع على المقاطع المستقيمة بينما تمتلك فيراري الأفضلية ضمن المنعطفات.

لكن لوكلير يعتقد بأن فريقه ربما بحاجة إلى فهم أعمق وراء معدل تآكل الإطارات المرتفع مقارنة مع الفريق المنافس.

فقال: "خلال السباق، خاصة على النوعيات الأكثر ليونة، يبدو أنهم أكثر قوة وقادرون على إدارتها بشكل أفضل".

وأضاف: "في التصفيات، نحن على الدوام قادرون على وضعها ضمن نافذة العمل المثالية وهذا ما يساعدنا".

واختتم: "لكن على المسافات الطويلة، نحن نعاني مقارنة بهم".