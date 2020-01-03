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فيراري: أفراد الإدارة العُليا في الفرق لا يجب أن يتولّوا إدارة الفورمولا واحد

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فيراري: أفراد الإدارة العُليا في الفرق لا يجب أن يتولّوا إدارة الفورمولا واحد
03-01-2020

قال لويس كاميليري رئيس فيراري أنّ فرق الفورمولا واحد لن تكون سعيدة برؤية مدير فريق سابق يتولّى منصبًا في الإدارة العُليا للبطولة كالذي تمّ ربط اسم توتو وولف مدير فريق مرسيدس بتولّيه.

يترأس الفورمولا واحد حاليًا تحت إدارة ليبرتي ميديا الرئيس التنفيذي تشايس كاري، حيث يرتبط الأمريكي بعقد صرّح بأنّه سيكون سعيدًا بمواصلته لكنّه قد ينتهي بعد موسم 2020.

وقد تصاعدت التكهّنات حول من سيحلّ مكان كاري، حيث برز وولف - أحد الركائز الأساسية في فريق مرسيدس المهيمن على الفورمولا واحد منذ توليه إدارة الفريق في 2013 -  كأحد الذين تمّ ربط أسمائهم لشغل منصبٍ في إدارة الفورمولا واحد.

ومع بداية تصاعد شائعات انتقاله لدور في إدارة الفورمولا واحد، قال النمساوي أنّ هنالك "أجندة" خلف تلك الأقاويل.

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من جهته، علّق كاميليري في هذا الصّدد قائلًا: "أعتقد بأنّ أيّ شخص كان فاعلًا وفي الإدارة العُليا ضمن أيّ فريق خلال الأعوام الأخيرة وينتقل ليتولّى مسؤولية في إدارة الفورمولا واحد فإنّ ذلك سيخلق بشكل بديهي تضاربًا للمصالح، الملموسة وغيرها".

وأضاف: "لذا فإنّني شخصيًا أعتقد بأنّ ذلك لن يكون أمرًا جيّدًا حول من ينبغي أن يدير الفورمولا واحد في نهاية المطاف".

وقد جاء كاري خلفًا لبيرني إكليستون كرئيس تنفيذي للفورمولا واحد عندما استحوذت ليبرتي ميديا على الحقوق التجارية للرياضة.

وتحت قيادته، أضافت الفورمولا واحد سباقًا جديدًا في فييتنام وأعادت جائزة هولندا الكبرى، حيث سيكون كلا الحدثين جزءًا من روزنامة 2020، على الرُغم من صعوبات الوصول لهدف زيادة عدد الرُعاة الكبار.

مع ذلك، قال كاميليري أنّ كاري - الذي لا يملك خلفية في عالم سباقات السيارات - قد قام بعمل جيّد للغاية.

"لقد أتى من عالم متمحور حول الترفيه، إذ لم تكن لديه أيّة خلفية عن الفورمولا واحد. أعتقد أنّنا بحاجة إلى مدير تنفيذي، كونها شركة عامة (ليبرتي) لديها خبرات في عالم ومشاريع الترفيه بشكل أساسي" قال كاميليري.

وأكمل: "أعتقد - لكنّ ذلك سيكون في نهاية مطاف قرار غريغ مافي (رئيس ليبرتي) حول من سيحل مكان تشايس إذا ما حدث ذلك - أنّه وإذا ما كان ماتيا (بينوتو، المدير الحالي لفريق فيراري) هو المرشّح لتعويض تشايس كاري، ما كان بقيّة البادوك ليشعروا بالسعادة حيال ذلك. إنّه مجرّد أمر منطقي".

جديرٌ بالذكر أنّ فيراري قد حافظت على حقّ "الفيتو" للاعتراض على القرارات التي ترى بأنّها ليست في صالح البطولة.

مع ذلك، فإنّ ذلك يُشار إليه عادة في سياق جانب القوانين.

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"الفيتو هو الآداة التي نلجأ إليها في نهاية الأمر" قال كاميليري.

واختتم: "إذا ما واجهنا ذلك الموقف، أعتقد بأنّنا سنشرح موقفنا بوضوح كبير للأشخاص في ليبرتي، وغريغ تحديدًا، إذ أرى بأنّنا سنحظى حسنها بنقاش بنّاء في ذلك الجانب".

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