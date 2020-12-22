فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري أحدثت مركزًا لفريق هاس في مارانيللو

المشاركات
التعليقات
فيراري أحدثت مركزًا لفريق هاس في مارانيللو

تتّجه فيراري لإحداث مركزٍ لهاس في مارانيللو وذلك في ظلّ انتقال المزيد من موظّفي الفريق الإيطاليّ إلى الحظيرة الأمريكيّة.

مع تجهّز فيراري لتحدّي تقليص أفراد طاقمها استجابة لاعتماد سقف النفقات، ترغب الحظيرة الإيطاليّة بنقل عددٍ من أفراد طاقمها البارزين إلى فرقها الزبونة.

وأعلنت فيراري بالفعل في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر عن أنّ سيموني ريستا، رئيس هندسة الهيكل، سينتقل إلى هاس ضمن دورٍ لم يتمّ تحديده بعد. وكشف الفريق الآن عن وجود المزيد من الانتقالات التي من المتوقّع الانتهاء منها قريبًا.

ويتمّ تجهيز "مركز تصنيع" جديد منفصل قرب منشأة فيراري وسيعمل هؤلاء الأفراد لفريق هاس حصرًا.

وقال ماتيا بينوتو مدير الحصان الجامح: "هؤلاء الشباب سيتواجدون في مارانيللو لكن في مبنى منفصلٍ عن سكوديريا فيراري. لن يكون لهم أيّ ولوجٍ إلى مبنى سكوديريا فيراري. إنّه منفصلٌ وسيبقى كذلك".

وقال بينوتو أنّ العلاقة مع هاس لا تزال ضمن صيغة الزبونة مثل السابق، حيث أوضح عدم وجود أيّ تشارك للأفكار يُمكن أن يكون ضدّ القوانين.

وقال: "في ما يخصّنا فإنّهم زبائن. بعض موظّفينا سينضمّون إلى فريقهم وأعتقد بأنّ تلك فرصة رائعة لهم".

وأضاف: "إنّها فرصة رائعة، إذ أعتقد بأنّه يُمكنهم تعزيز تنظيمهم وهيكلهم التقنيّ من خلال فعل ذلك".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "يُعدّ ذلك ضروريًا بالنسبة إلينا، كونه كان علينا خفض طاقمنا الآن من أجل الإيفاء بقيود سقف النفقات".

وأردف: "لكنّ فريق هاس يبقى مستقلًا بالكامل بالمقارنة مع فيراري. ليس فريقًا رديفًا ولسنا نتبادل المعلومات في ما يفوق حدود القوانين".

وقال بينوتو أنّه شعر بالمزيد من الارتياح حيال انتقال أفراد الطاقم إلى هاس عوضًا عن تسريحهم بالكامل كي تستحوذ عليهم الفرق الأخرى.

وقال حيال ذلك: "لو اخترت وكنت مضطرًا لخفض عدد موظّفيّ، فأنا أكثر من سعيد لمعرفتي بانضمام الشباب إلى فريق هاس وتعزيزه عوض تواجدهم في السوق وتوافرهم أمام الفرق الأخرى. تلك هي الطريقة التي ننظر بها إلى التعاون".

ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة

المقال السابق

ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

هورنر: ريد بُل بحاجة لإنتاج سيارة مكتملة في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: ريد بُل بحاجة لإنتاج سيارة مكتملة في 2021

فيراري أحدثت مركزًا لفريق هاس في مارانيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري أحدثت مركزًا لفريق هاس في مارانيللو

صالح العبدالعالي يحافظ على صدارة الترتيب العام في رالي حائل نيسان الدولي
راليات شرق أوسطية أخرى راليات شرق أوسطية أخرى / تقرير المرحلة

صالح العبدالعالي يحافظ على صدارة الترتيب العام في رالي حائل نيسان الدولي

الكشف عن مسار الرياض للفورمولا إي
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

الكشف عن مسار الرياض للفورمولا إي

رينو: ألونسو سيكون في وضعٍ غير مؤات لدى عودته إلى الفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: ألونسو سيكون في وضعٍ غير مؤات لدى عودته إلى الفورمولا واحد في 2021

حلبة برشلونة تعدّل المنعطف العاشر لموسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حلبة برشلونة تعدّل المنعطف العاشر لموسم 2021 في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

فيراري أحدثت مركزًا لفريق هاس في مارانيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري أحدثت مركزًا لفريق هاس في مارانيللو

ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة

هورنر: ريد بُل بحاجة لإنتاج سيارة مكتملة في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: ريد بُل بحاجة لإنتاج سيارة مكتملة في 2021

أخلاقيات عمل شوماخر أكثر ما أثار إعجاب فريق هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أخلاقيات عمل شوماخر أكثر ما أثار إعجاب فريق هاس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل بحاجة لإنتاج سيارة مكتملة في 2021

2
فورمولا 1

فيراري أحدثت مركزًا لفريق هاس في مارانيللو

38دقيقة
3
راليات شرق أوسطية أخرى

صالح العبدالعالي يحافظ على صدارة الترتيب العام في رالي حائل نيسان الدولي

4
فورمولا إي

الكشف عن مسار الرياض للفورمولا إي

5
فورمولا 1

رينو: ألونسو سيكون في وضعٍ غير مؤات لدى عودته إلى الفورمولا واحد في 2021

أحدث الأخبار

فيراري أحدثت مركزًا لفريق هاس في مارانيللو
فورمولا 1

فيراري أحدثت مركزًا لفريق هاس في مارانيللو

ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة
فورمولا 1

ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة

هورنر: ريد بُل بحاجة لإنتاج سيارة مكتملة في 2021
فورمولا 1

هورنر: ريد بُل بحاجة لإنتاج سيارة مكتملة في 2021

أخلاقيات عمل شوماخر أكثر ما أثار إعجاب فريق هاس
فورمولا 1

أخلاقيات عمل شوماخر أكثر ما أثار إعجاب فريق هاس

فيراري تعلمت الكثير من الأمور "الصغيرة الهامة" في 2020
فورمولا 1

فيراري تعلمت الكثير من الأمور "الصغيرة الهامة" في 2020

أحدث ملفات الفيديو

هل كان بوتاس السائق الأقل حظاً في موسم 2020؟ 07:14
فورمولا 1
21-12-2020

هل كان بوتاس السائق الأقل حظاً في موسم 2020؟

الملخص الأخير للسباق الختامي لموسم 2020 في أبوظبي 10:45
فورمولا 1
18-12-2020

الملخص الأخير للسباق الختامي لموسم 2020 في أبوظبي

اختبار الناشئين في أبوظبي 01:54
فورمولا 1
18-12-2020

اختبار الناشئين في أبوظبي

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف 04:45
فورمولا 1
17-12-2020

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد 02:12
فورمولا 1
17-12-2020

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.