فيراري أحدثت مركزًا لفريق هاس في مارانيللو

مع تجهّز فيراري لتحدّي تقليص أفراد طاقمها استجابة لاعتماد سقف النفقات، ترغب الحظيرة الإيطاليّة بنقل عددٍ من أفراد طاقمها البارزين إلى فرقها الزبونة.

وأعلنت فيراري بالفعل في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر عن أنّ سيموني ريستا، رئيس هندسة الهيكل، سينتقل إلى هاس ضمن دورٍ لم يتمّ تحديده بعد. وكشف الفريق الآن عن وجود المزيد من الانتقالات التي من المتوقّع الانتهاء منها قريبًا.

ويتمّ تجهيز "مركز تصنيع" جديد منفصل قرب منشأة فيراري وسيعمل هؤلاء الأفراد لفريق هاس حصرًا.

وقال ماتيا بينوتو مدير الحصان الجامح: "هؤلاء الشباب سيتواجدون في مارانيللو لكن في مبنى منفصلٍ عن سكوديريا فيراري. لن يكون لهم أيّ ولوجٍ إلى مبنى سكوديريا فيراري. إنّه منفصلٌ وسيبقى كذلك".

وقال بينوتو أنّ العلاقة مع هاس لا تزال ضمن صيغة الزبونة مثل السابق، حيث أوضح عدم وجود أيّ تشارك للأفكار يُمكن أن يكون ضدّ القوانين.

وقال: "في ما يخصّنا فإنّهم زبائن. بعض موظّفينا سينضمّون إلى فريقهم وأعتقد بأنّ تلك فرصة رائعة لهم".

وأضاف: "إنّها فرصة رائعة، إذ أعتقد بأنّه يُمكنهم تعزيز تنظيمهم وهيكلهم التقنيّ من خلال فعل ذلك".

وأكمل: "يُعدّ ذلك ضروريًا بالنسبة إلينا، كونه كان علينا خفض طاقمنا الآن من أجل الإيفاء بقيود سقف النفقات".

وأردف: "لكنّ فريق هاس يبقى مستقلًا بالكامل بالمقارنة مع فيراري. ليس فريقًا رديفًا ولسنا نتبادل المعلومات في ما يفوق حدود القوانين".

وقال بينوتو أنّه شعر بالمزيد من الارتياح حيال انتقال أفراد الطاقم إلى هاس عوضًا عن تسريحهم بالكامل كي تستحوذ عليهم الفرق الأخرى.

وقال حيال ذلك: "لو اخترت وكنت مضطرًا لخفض عدد موظّفيّ، فأنا أكثر من سعيد لمعرفتي بانضمام الشباب إلى فريق هاس وتعزيزه عوض تواجدهم في السوق وتوافرهم أمام الفرق الأخرى. تلك هي الطريقة التي ننظر بها إلى التعاون".