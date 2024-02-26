فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026

تقوم كل من آودي وفورد/ريد بُل بتطوير وحدات طاقة جديدة لأول موسم من حقبة قوانين المحركات الجديدة في 2026، وبينما تنوي كاديلاك المشاركة في ثالث مواسم تلك الحقبة عام 2028 مع فريق أندريتي الذي لم يحصل على الموافقة للمشاركة في الحقبة الحالية.

وعادة ما تحمل تغيرات القوانين الكثير من التحديات للمصنعين الذي يمتلكون خبرة كبيرة في الفورمولا واحد، وستكون تلك التحديات مضاعفة أمام المصنعين الجدد.

حيث قال غوالتيري في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الصعب الحُكم، فأنا لست موجوداً ضمن منشآتهم".

وأكمل: "لكن في النهاية، أعتقد أن مستوى التعقيد (للمحركات) وبكل شك مرتفع للغاية. كما أن العمل على مشروع جديد ليس سهلاً على أية جهة".

وتابع: "لذا، أكن بالتأكيد احتراماً كبيراً لما يقومون به، لأنك بالتأكيد بحاجة للتعلم بهدف إنشاء شيء ليس فقط متعلقاً بالتصميم، المنافسة أو المهارة الهندسية، بل من النواحي اللوجستية والبنية التحتية. بالتالي فإنهم يواجهون تحدياً هائلاً كذلك".

وأشار غوالتيري إلى أن المصنعين الحاليين مضطرون لتخصيص قسم من الموارد للعمل على عملية التطوير حتى نهاية 2025.

فقال: "بالنسبة لنا، الوضع مختلف قليلاً. علينا التأقلم مع برامج التطوير الخاصة بنا طوال الموسم".

وأكمل: "بالتالي أمامنا نوع مختلف من التحدي، لكن جميع التحديات تتطلب مستويات مرتفعة من الجهد لخوضها".

واختتم: "رغم التحديات، نحن نركز على موسم 2024 كذلك، لأنه أطول موسم على الإطلاق. بالتالي فإن تركيزنا مرتفع جداً مع بداية الموسم".