جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1

فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026

يرى إنريكو غوالتيري المدير التقني لوحدات الطاقة لدى فيراري بأن قوانين موسم 2026 المقبل ستشكل "تحدياً هائلاً" للمصنعين الجدد ضمن البطولة من بينهم آودي. 

Upd:
كسوة سيارة آودي

كسوة سيارة آودي

أودي

تقوم كل من آودي وفورد/ريد بُل بتطوير وحدات طاقة جديدة لأول موسم من حقبة قوانين المحركات الجديدة في 2026، وبينما تنوي كاديلاك المشاركة في ثالث مواسم تلك الحقبة عام 2028 مع فريق أندريتي الذي لم يحصل على الموافقة للمشاركة في الحقبة الحالية.

وعادة ما تحمل تغيرات القوانين الكثير من التحديات للمصنعين الذي يمتلكون خبرة كبيرة في الفورمولا واحد، وستكون تلك التحديات مضاعفة أمام المصنعين الجدد.

حيث قال غوالتيري في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الصعب الحُكم، فأنا لست موجوداً ضمن منشآتهم".

وأكمل: "لكن في النهاية، أعتقد أن مستوى التعقيد (للمحركات) وبكل شك مرتفع للغاية. كما أن العمل على مشروع جديد ليس سهلاً على أية جهة".

وتابع: "لذا، أكن بالتأكيد احتراماً كبيراً لما يقومون به، لأنك بالتأكيد بحاجة للتعلم بهدف إنشاء شيء ليس فقط متعلقاً بالتصميم، المنافسة أو المهارة الهندسية، بل من النواحي اللوجستية والبنية التحتية. بالتالي فإنهم يواجهون تحدياً هائلاً كذلك".

اقرأ أيضاً:

وأشار غوالتيري إلى أن المصنعين الحاليين مضطرون لتخصيص قسم من الموارد للعمل على عملية التطوير حتى نهاية 2025.

فقال: "بالنسبة لنا، الوضع مختلف قليلاً. علينا التأقلم مع برامج التطوير الخاصة بنا طوال الموسم".

وأكمل: "بالتالي أمامنا نوع مختلف من التحدي، لكن جميع التحديات تتطلب مستويات مرتفعة من الجهد لخوضها".

واختتم: "رغم التحديات، نحن نركز على موسم 2024 كذلك، لأنه أطول موسم على الإطلاق. بالتالي فإن تركيزنا مرتفع جداً مع بداية الموسم".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد
المقال التالي فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
أندريتي أوتوسبورت
More from
أندريتي أوتوسبورت
فريق أندريتي "يعارض بشدّة" قرار الفورمولا واحد برفض مشاركته

فريق أندريتي "يعارض بشدّة" قرار الفورمولا واحد برفض مشاركته

فورمولا 1

فريق أندريتي "يعارض بشدّة" قرار الفورمولا واحد برفض مشاركته فريق أندريتي "يعارض بشدّة" قرار الفورمولا واحد برفض مشاركته

الفورمولا واحد ترفض دخول فريق أندريتي لكن الباب مفتوح لموسم 2028

الفورمولا واحد ترفض دخول فريق أندريتي لكن الباب مفتوح لموسم 2028

فورمولا 1

الفورمولا واحد ترفض دخول فريق أندريتي لكن الباب مفتوح لموسم 2028 الفورمولا واحد ترفض دخول فريق أندريتي لكن الباب مفتوح لموسم 2028

جينيرال موتورز غير مهتمة بدخول الفورمولا واحد إلا مع أندريتي

جينيرال موتورز غير مهتمة بدخول الفورمولا واحد إلا مع أندريتي

فورمولا 1

جينيرال موتورز غير مهتمة بدخول الفورمولا واحد إلا مع أندريتي جينيرال موتورز غير مهتمة بدخول الفورمولا واحد إلا مع أندريتي

أحدث الأخبار

هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري

هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري

F1 فورمولا 1

هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري

فيرستابن: صيغة السباقات القصيرة الجديدة ما زالت تفتقر للحماس

فيرستابن: صيغة السباقات القصيرة الجديدة ما زالت تفتقر للحماس

F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية

فيرستابن: صيغة السباقات القصيرة الجديدة ما زالت تفتقر للحماس فيرستابن: صيغة السباقات القصيرة الجديدة ما زالت تفتقر للحماس

فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر

فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر

F1 فورمولا 1

فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر فورد "المحبطة" تريد حلاً سريعاً للتحقيقات ضد هورنر

فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026

فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026

F1 فورمولا 1

فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026 فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط