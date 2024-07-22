جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

فيرارى ترى أنها حققت تقدمًا جيدًا في المجر

يعتقد فريدريك فاسور مدير فيراري أن الفريق الإيطالي يحقق تقدمًا جيدًا، لكنه يدرك بأنه ما يزال أمام الحصان الجامح المزيد من العمل للقيام به.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

يمكن القول بأن فيراري قد حققت نتيجة جيدة نهاية هذا الأسبوع في المجر بالنظر إلى تأدياتها الأخيرة، حيث تمكن سائقاها كارلوس ساينز وشارل لوكلير من إحراز المركزين السادس والرابع تواليًا.

لكن في الأثناء، تمكنت مكلارين من حصد ثنائية مستحقة مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس لتتجاوز القلعة الحمراء في ترتيب الصانعين.

وتعليقًا على ذلك، قال فاسور عقب السباق: "سار السباق على نحو جيد للغاية، وتهانينا لمكلارين على ذلك الأداء القوي".

وأضاف: "خضنا معركة قوية مع مرسيدس وريد بُل خلال السباق، وأنا شخصيًا أرى بأننا أحسنا استغلال هذه الجولة".

وتابع: "ما نزال بحاجة لإحراز خطوة صغيرة إلى الأمام على صعيد الأداء. لكننا كنا متأخرين العام الماضي بـ 65 ثانية خلف ريد بُل الفائزة، واليوم كنا على بعد 20 ثانية من مكلارين. وتلك خطوة إلى الأمام، ولكن أمامنا المزيد من العمل".

اقرأ أيضاً:

وأردف: "لقد عدنا بالفعل إلى المنافسة على منصات التتويج. واليوم نافسنا في مواجهة ريد بُل ومرسيدس. كان من الصعب منافسة مكلارين، لكننا نتحدث عن فارق يبلغ بضعة أعشار من الثانية".

واستطرد: "سنذهب إلى حلبات تناسب سيارتنا على نحو أفضل وستتغير الأمور من جولة إلى أخرى. مرسيدس كانت على البول بوزيشن الجولة الماضية وفازت، وهنا كانوا رابع أسرع فريق من حيث الأداء. وأرى بأن الوضع سيستمر هكذا حتى نهاية الموسم".

واختتم: "لذلك إذا لم تكن في الصدارة، فمن المهم أن تحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وهذا ما فعلناه اليوم".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ألونسو يكشف متى شعر بأن سباقه في المجر قد انتهى

أبرز التعليقات

كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024
ساينز: كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتقدم مكلارين على فيراري في الترتيب

ساينز: كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتقدم مكلارين على فيراري في الترتيب

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ساينز: كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتقدم مكلارين على فيراري في الترتيب
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
لوكلير: لا حلبة ستكون فيراري المرشّح الأبرز للفوز عليها مع هذه السيارة

لوكلير: لا حلبة ستكون فيراري المرشّح الأبرز للفوز عليها مع هذه السيارة

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
لوكلير: لا حلبة ستكون فيراري المرشّح الأبرز للفوز عليها مع هذه السيارة
أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً

أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أوامر فريق مكلارين تحرم نوريس المركز الأول وتمنح بياستري الفوز بسباق المجر وهاميلتون ثالثاً
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر
شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025

شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025
فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية

فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية
ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر

ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط