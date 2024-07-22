فيرارى ترى أنها حققت تقدمًا جيدًا في المجر
يعتقد فريدريك فاسور مدير فيراري أن الفريق الإيطالي يحقق تقدمًا جيدًا، لكنه يدرك بأنه ما يزال أمام الحصان الجامح المزيد من العمل للقيام به.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
يمكن القول بأن فيراري قد حققت نتيجة جيدة نهاية هذا الأسبوع في المجر بالنظر إلى تأدياتها الأخيرة، حيث تمكن سائقاها كارلوس ساينز وشارل لوكلير من إحراز المركزين السادس والرابع تواليًا.
لكن في الأثناء، تمكنت مكلارين من حصد ثنائية مستحقة مع أوسكار بياستري ولاندو نوريس لتتجاوز القلعة الحمراء في ترتيب الصانعين.
وتعليقًا على ذلك، قال فاسور عقب السباق: "سار السباق على نحو جيد للغاية، وتهانينا لمكلارين على ذلك الأداء القوي".
وأضاف: "خضنا معركة قوية مع مرسيدس وريد بُل خلال السباق، وأنا شخصيًا أرى بأننا أحسنا استغلال هذه الجولة".
وتابع: "ما نزال بحاجة لإحراز خطوة صغيرة إلى الأمام على صعيد الأداء. لكننا كنا متأخرين العام الماضي بـ 65 ثانية خلف ريد بُل الفائزة، واليوم كنا على بعد 20 ثانية من مكلارين. وتلك خطوة إلى الأمام، ولكن أمامنا المزيد من العمل".
وأردف: "لقد عدنا بالفعل إلى المنافسة على منصات التتويج. واليوم نافسنا في مواجهة ريد بُل ومرسيدس. كان من الصعب منافسة مكلارين، لكننا نتحدث عن فارق يبلغ بضعة أعشار من الثانية".
واستطرد: "سنذهب إلى حلبات تناسب سيارتنا على نحو أفضل وستتغير الأمور من جولة إلى أخرى. مرسيدس كانت على البول بوزيشن الجولة الماضية وفازت، وهنا كانوا رابع أسرع فريق من حيث الأداء. وأرى بأن الوضع سيستمر هكذا حتى نهاية الموسم".
واختتم: "لذلك إذا لم تكن في الصدارة، فمن المهم أن تحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، وهذا ما فعلناه اليوم".
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