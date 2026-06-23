فيديو من خلف الكواليس يوثق فوز لويس هاميلتون الأول العاطفي مع فيراري

بعد فترة انتقالية صعبة في عام 2025، نجح بطل العالم سبع مرات في إحراز أول انتصار له باللون الأحمر، مستفيداً من استراتيجية بثلاث توقفات مكّنته من التفوق على مرسيدس.

ويمنح الفيديو الجديد، الذي جاء بأسلوب وثائقي، نظرة غير مسبوقة على التحضيرات والتوتر والاحتفالات داخل الفريق طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشاد أحد المشجعين بالفيديو، الذي تجاوز عدد مشاهداته 130 ألفاً على يوتيوب لحظة نشر التقرير، قائلاً:

"كان ذلك رائعاً ومؤثراً للغاية، واستحقه بالكامل!".

وكتب مشجع آخر: "دموعي تنهمر. لويس هو سائقي المفضل منذ الطفولة، لكن فريقي المفضل كان دائماً فيراري، لذا فإن هذه اللحظة مميزة جداً بالنسبة إليّ. سعيد بأنني من جماهير لويس ومن التيفوزي أيضاً. ما زلنا ننهض، وفورزا فيراري".

وأضاف مشجع ثالث: "كانت فيراري بحاجة إلى هذا! انظروا إلى الفرحة على وجوه الجميع. كان لويس بحاجة إلى هذا! المشاعر التي ظهرت على وجهه قالت كل شيء. التيفوزي وحتى المشجعون المحايدون كانوا بحاجة إلى هذه اللحظة. كان الأمر مذهلاً! ما زلنا ننهض! فورزا فيراري!".

وجاءت تعليقات أخرى على النحو التالي: "أنا أبكي بشدة... هذا مؤثر للغاية..."

وقال أحدهم: "هذا الفوز يحمل الكثير من المعاني. من الجميل رؤية شارل يحتفل مع لويس، تصرف راقٍ من الجميع في الحظيرة".

وأضاف آخر: "مشاهد رائعة. بعد كل الأوقات الصعبة، من المؤثر جداً رؤية فيراري ولويجي على أعلى درجات منصة التتويج".

ويحتل هاميلتون حالياً المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، متأخراً بفارق 41 نقطة عن المتصدر أندريا كيمي أنتونيللي. ورغم أن الموسم لا يزال طويلاً، فإن البريطاني لم يستبعد إمكانية الدخول في صراع على اللقب.

وستقام الجولة الثامنة من الموسم، جائزة النمسا الكبرى، في الفترة الممتدة بين 26 و28 يونيو/حزيران على حلبة ريد بُل رينغ.