فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟
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18-12-2019
الحرب المشتعلة بين مرسيدس وفيراري على أرض الحلبة، توازيها معركة أخرى لا تقل أهمية من الناحية التقنية بين عملاقَي الفورمولا واحد.
امتلكت فيراري الأفضلية خلال التجارب الشتوية لموسم 2019 المنصرم، لكن مرسيدس بذلت قصارى جهدها للتعويض ومن ثم التفوق على الحصان الجامح.
ردت فيراري بتحسينات كبيرة للغاية لناحية المحرك، لكن ذلك لم يكن كافياً لقلب دفة المعركة التي انتهت لصالح السهام الفضية.
في هذا الفيديو يتمّ الشرح وبمجسمات ثلاثية الأبعاد كيف تأرجحت موازين القوى بين هذين الفريقين خلال الموسم.
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فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟
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منصة السباق
٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
|الحصة
|التاريخ
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التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
04:00
13:00
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|التجارب الحرّة الثانية
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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08:00
17:00
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|التجارب الحرّة الثالثة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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05:00
14:00
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|التجارب التأهيليّة
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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08:00
17:00
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|السباق
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الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
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08:10
17:10
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