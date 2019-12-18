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فورمولا 1 / تحليل

فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟

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18-12-2019

الحرب المشتعلة بين مرسيدس وفيراري على أرض الحلبة، توازيها معركة أخرى لا تقل أهمية من الناحية التقنية بين عملاقَي الفورمولا واحد.

امتلكت فيراري الأفضلية خلال التجارب الشتوية لموسم 2019 المنصرم، لكن مرسيدس بذلت قصارى جهدها للتعويض ومن ثم التفوق على الحصان الجامح.

ردت فيراري بتحسينات كبيرة للغاية لناحية المحرك، لكن ذلك لم يكن كافياً لقلب دفة المعركة التي انتهت لصالح السهام الفضية.

في هذا الفيديو يتمّ الشرح وبمجسمات ثلاثية الأبعاد كيف تأرجحت موازين القوى بين هذين الفريقين خلال الموسم.

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