فيديو ثلاثي أبعاد: كيف تغلبت مرسيدس على فيراري في السباق التقني؟

امتلكت فيراري الأفضلية خلال التجارب الشتوية لموسم 2019 المنصرم، لكن مرسيدس بذلت قصارى جهدها للتعويض ومن ثم التفوق على الحصان الجامح.

ردت فيراري بتحسينات كبيرة للغاية لناحية المحرك، لكن ذلك لم يكن كافياً لقلب دفة المعركة التي انتهت لصالح السهام الفضية.

في هذا الفيديو يتمّ الشرح وبمجسمات ثلاثية الأبعاد كيف تأرجحت موازين القوى بين هذين الفريقين خلال الموسم.