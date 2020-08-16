فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

فيتيل يُوضّح ما حدث مع فيراري على صعيد الاستراتيجية في إسبانيا

المشاركات
التعليقات
فيتيل يُوضّح ما حدث مع فيراري على صعيد الاستراتيجية في إسبانيا
من قبل:
, رئيس التحرير
16-08-2020

بدا سيباستيان فيتيل غير سعيد خلال مجريات سباق جائزة إسبانيا الكبرى عندما طلب منه فريقه أن يُكمل السباق من دون توقفٍ ثانٍ بعدما سأله عدّة مرّات قبلها عن الاستراتيجية التي يجب اتباعها على الإطارات اللّينة "سوفت".

انطلق فيتيل من المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق حيث استخدم الإطارات المتوسطة في بداية السباق، قبل أن يقوم بالتوقف في اللّفة الـ 30 وينتقل إلى الإطارات اللّينة "سوفت".

واستطاع فيتيل التقدّم تدريجيًّا خلال السباق مع قيام السيارات أمامه بالتوقف حيث سأل فريقه فيراري عن الاستراتيجية المتبعة والأزمنة المطلوب تسجيلها. ولكن فيراري لم تردّ عليه حتى وقتٍ متأخّر وهو ما أغضب الألماني أثناء حواره مع مهندسه على جهاز اللاسلكي.

وطُلب من فيتيل الذي كان يتواجد في المركز الخامس حينها عمّا إذا كان بمقدوره إنهاء السباق من دون توقفٍ حيث أوضح بأنه سيُحاول ذلك كونه لا يملك أيّ شيء لخسارته. وقد استطاع إنهاء السباق في المركز السابع.

وتعليقًا على ما حدث، قال الألماني "نعم بالتأكيد كان الأمر بسيطًا للغاية إذ لم يكن لدينا أيّ شيء لنخسره. كنا نحتلّ المركز الـ 11 وبدأنا بالاقتراب من السيارات في الأمام أثناء عملية توقفها للمرّة الثانية. لم أكن في عجلةٍ من أمري للحاق بها حيث حاولت إدارة إطاراتي".

وأضاف "ولكن طلب مني الفريق بعدها أن أضغط وهو ما قمتُ به، وقيل لي بعدها أن أصل بالسيارة إلى نهاية السباق أو ما إذا كان بإمكاني القيام بذلك، وكان ردّي هو أنه كان من الممكن أن تطلبوا مني ذلك قبل 3 لفات عندما سألت عدّة مرّات حول التواقيت التي يجب أن أقوم بها، والوقت الذي سنبقى فيه على المسار..كي أتمكّن من إدارة إطاراتي".

وتابع قائلاً "ولكن نعم، قلت للفريق بأني سأحاول القيام بذلك. كانت اللّفات الخمس الأخيرة صعبةً للغاية. من الواضح بأنّ تجاوز سيارة الصدارة لنا ساعدنا، لا يحدث ذلك دومًا، ولكنه حدث اليوم".

واختتم "أعتقد بأننا جازفنا بالاستراتيجية كونه لم يكن لدينا أيّ شيء لخسارته وقد حصلنا على النتيجة. ولكن لم يكن هدفنا قبل بداية السباق أن نقود على الإطارات اللّينة لـ 40 لفة تقريبًا".

تجدر الإشارة إلى أنّ فيتيل فاز بجائزة سائق اليوم إذ ساعدته نتيجته اليوم على التقدّم إلى المركز الـ 11 في ترتيب بطولة السائقين.

هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي

المقال السابق

هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي

المقال التالي

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
قائمة السائقين سيباستيان فيتيل تسوق الآن
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل يُوضّح ما حدث مع فيراري على صعيد الاستراتيجية في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
56د

فيتيل يُوضّح ما حدث مع فيراري على صعيد الاستراتيجية في إسبانيا

هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج
44د

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة

وولف: هاميلتون يقود في عالمه الخاص
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
34د

وولف: هاميلتون يقود في عالمه الخاص

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2020

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي

هوندا تغيّر محرك فيرشتابن بعد اكتشافها شذوذًا في البيانات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تغيّر محرك فيرشتابن بعد اكتشافها شذوذًا في البيانات

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ما يُقرره وولف لمستقبله لن يؤثر على خططي في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

بيريز يؤكّد بأن عقوبته في سباق برشلونة غير عادلة على الإطلاق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز يؤكّد بأن عقوبته في سباق برشلونة غير عادلة على الإطلاق

وولف: هاميلتون يقود في عالمه الخاص
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
34د

وولف: هاميلتون يقود في عالمه الخاص

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج
44د

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة

فيتيل يُوضّح ما حدث مع فيراري على صعيد الاستراتيجية في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
56د

فيتيل يُوضّح ما حدث مع فيراري على صعيد الاستراتيجية في إسبانيا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل يُوضّح ما حدث مع فيراري على صعيد الاستراتيجية في إسبانيا

56د
2
فورمولا 1

هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي

3
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة

44د
4
فورمولا 1

وولف: هاميلتون يقود في عالمه الخاص

34د
5
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2020

أحدث ملفات الفيديو

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد 06:28
فورمولا 1

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟ 09:13
فورمولا 1

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006 00:31
فورمولا 1

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار 02:52
فورمولا 1

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد 03:18
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

بيريز يؤكّد بأن عقوبته في سباق برشلونة غير عادلة على الإطلاق
فورمولا 1

بيريز يؤكّد بأن عقوبته في سباق برشلونة غير عادلة على الإطلاق

وولف: هاميلتون يقود في عالمه الخاص
فورمولا 1

وولف: هاميلتون يقود في عالمه الخاص

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة

فيتيل يُوضّح ما حدث مع فيراري على صعيد الاستراتيجية في إسبانيا
فورمولا 1

فيتيل يُوضّح ما حدث مع فيراري على صعيد الاستراتيجية في إسبانيا

هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي
فورمولا 1

هاميلتون ملكًا لإسبانيا للعام الرابع على التوالي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.