فيتيل يُوضّح ما حدث مع فيراري على صعيد الاستراتيجية في إسبانيا

انطلق فيتيل من المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق حيث استخدم الإطارات المتوسطة في بداية السباق، قبل أن يقوم بالتوقف في اللّفة الـ 30 وينتقل إلى الإطارات اللّينة "سوفت".

واستطاع فيتيل التقدّم تدريجيًّا خلال السباق مع قيام السيارات أمامه بالتوقف حيث سأل فريقه فيراري عن الاستراتيجية المتبعة والأزمنة المطلوب تسجيلها. ولكن فيراري لم تردّ عليه حتى وقتٍ متأخّر وهو ما أغضب الألماني أثناء حواره مع مهندسه على جهاز اللاسلكي.

وطُلب من فيتيل الذي كان يتواجد في المركز الخامس حينها عمّا إذا كان بمقدوره إنهاء السباق من دون توقفٍ حيث أوضح بأنه سيُحاول ذلك كونه لا يملك أيّ شيء لخسارته. وقد استطاع إنهاء السباق في المركز السابع.

وتعليقًا على ما حدث، قال الألماني "نعم بالتأكيد كان الأمر بسيطًا للغاية إذ لم يكن لدينا أيّ شيء لنخسره. كنا نحتلّ المركز الـ 11 وبدأنا بالاقتراب من السيارات في الأمام أثناء عملية توقفها للمرّة الثانية. لم أكن في عجلةٍ من أمري للحاق بها حيث حاولت إدارة إطاراتي".

وأضاف "ولكن طلب مني الفريق بعدها أن أضغط وهو ما قمتُ به، وقيل لي بعدها أن أصل بالسيارة إلى نهاية السباق أو ما إذا كان بإمكاني القيام بذلك، وكان ردّي هو أنه كان من الممكن أن تطلبوا مني ذلك قبل 3 لفات عندما سألت عدّة مرّات حول التواقيت التي يجب أن أقوم بها، والوقت الذي سنبقى فيه على المسار..كي أتمكّن من إدارة إطاراتي".

وتابع قائلاً "ولكن نعم، قلت للفريق بأني سأحاول القيام بذلك. كانت اللّفات الخمس الأخيرة صعبةً للغاية. من الواضح بأنّ تجاوز سيارة الصدارة لنا ساعدنا، لا يحدث ذلك دومًا، ولكنه حدث اليوم".

واختتم "أعتقد بأننا جازفنا بالاستراتيجية كونه لم يكن لدينا أيّ شيء لخسارته وقد حصلنا على النتيجة. ولكن لم يكن هدفنا قبل بداية السباق أن نقود على الإطارات اللّينة لـ 40 لفة تقريبًا".

تجدر الإشارة إلى أنّ فيتيل فاز بجائزة سائق اليوم إذ ساعدته نتيجته اليوم على التقدّم إلى المركز الـ 11 في ترتيب بطولة السائقين.