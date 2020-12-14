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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

فيتيل يودّع فيراري في "يوم عاطفي"

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فيتيل يودّع فيراري في "يوم عاطفي"
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قال سيباستيان فيتيل أن مشاركته الأخيرة مع فيراري في الفورمولا واحد شكّلت "يوماً عاطفياً" بالنسبة له، حيث أكمل بطل العالم أربع مرات سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي بالمركز 14.

تلقى فيتيل "تحية الشرف" من قبل ميكانيكيي فيراري عند خروجه من المرآب قبل السباق الذي كان مخيباً بالنسبة للحصان الجامح، حيث تراجع كل من الألماني وزميله شارل لوكلير خلف مركزي انطلاقهما.

وأعلنت فيراري سابقاً في شهر مايو/أيار الماضي أن فيتيل لن يواصل مع الفريق للموسم المقبل، حيث وقّعت بالمقابل عقداً لضم كارلوس ساينز سائق مكلارين، للقيادة بديلاً عنه إلى جانب لوكلير.

وسينتقل فيتيل بالمقابل ليقود مع أستون مارتن (فريق ريسينغ بوينت الحالي) في 2021 بديلاً عن سيرجيو بيريز.

حيث قال فيتيل في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد انتهاء السباق على حلبة ياس مارينا: "لقد كان ’يوماً عاطفياً’".

وأكمل: "أعني بغض النظر عن النتيجة، أو السباق نفسه، اللذين لم يكونا جيدَين، لكن نعم، لقد استمتعتُ حقاً بكل ما قاموا به - فيراري - من أجلي منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع".

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وأردف: "الميكانيكيون، المهندسون، وجميع طاقم الفريق الذين عملت معهم طوال كل تلك السنين الطويلة، وبشكل كبير وجاد. لذا نعم، سأفتقدهم كثيراً".

وتابع: "لكن من الجيد أنني باقٍ في البطولة (للموسم المقبل)، وبالتالي سأراهم".

بالمقابل، أوضح فيتيل أنه كان مسروراً "بانتهاء الموسم" لأنه "كان صعباً، ومُنهكاً"، وأكد أنه يتطلع قدماً للموسم المقبل.

وخلال لفة العودة إلى المرآب بعد السباق، قام الألماني بغناء الأغنية الإيطالية الشهيرة "آزورو" لفيراري.

 

وخاض فيتيل ولوكلير سباقاً متقارباً في مراحله الأولى، حيث تلقى أصيل موناكو لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق ما كان يعني أن الثنائي انطلقا من المركزين الـ 12 والـ 13.

ونجحا بالتقدم إلى الأمام حين قررت فيراري عدم إدخالهما إلى منصة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية التي تلت انسحاب بيريز - قبل أن يتم إدخال سيارة الأمان لاحقاً، لكن السيارات الأخرى تمكنت من تجاوزهما، ليقرر الفريق في النهاية إدخالهما إلى منصة الصيانة.

"في مرحلة ما كنتُ أعاني كما أن سيارة الأمان لم تساعدنا لأننا كنا على استراتيجية مماثلة لأغلب السيارات الأخرى" قال فيتيل.

واختتم: "لذا نعم، لم تسر الأمور كما أردنا. لكن نعم، حاولنا المتابعة بأقصى قدر ممكن".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى
قائمة السائقين سيباستيان فيتيل
قائمة الفرق فيراري
الكاتب خلدون يونس

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