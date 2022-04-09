فيتيل يُهاجم "مهزلة" غرامة قيادته للدرّاجة الناريّة الخفيفة في أستراليا

توقّفت سيارة الألماني على جانب المسار عند المنعطف العاشر بعد فقدانه الطاقة في التجارب الحرّة الأولى من يوم الجمعة.

وفي ظلّ انتهاء زمن الحصّة فقد استخدم الألماني درّاجة خفيفة تابعة لأحد المارشلز للعودة بها إلى خطّ الحظائر، وكانت خوذته متوازنة على رأسه، وهو ما جذب اهتمام المراقبين.

وبالرغم من أنّه جادل بحصوله على الضوء الأخضر من قبل المارشل لاستخدام الدرّاجة، اعتبر المراقبون أنّ فيتيل دخل الحلبة من دون إذن وبالتالي وُجّهت له غرامة 5000 يورو.

ولم يكن بطل العالم أربع مرّات سعيدًا بذلك، وعندما سُئل عن ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" اليوم السبت، قال الألماني: "تلك مهزلة. ما الذي تعتقدونه؟".

وأضاف: "سيكون من الجيّد معرفة ما سيحلّ بتلك الأموال. أعتقد بأنّنا لا نزال لا نعلم ماذا حدث لغرامة الـ 50.000 دولار التي تعيّن على ماكس دفعها لقاء لمسه الجناح الخلفي".

كما تلقى فيتيل غرامة 600 يورو أخرى خلال حصّة التصفيات لإفراطه في السرعة في خطّ الحظائر أثناء تسارعه للدخول إلى الحلبة في نهاية القسم الأوّل.

وجاء ذلك بعد تعرّضه لحادث في التجارب الحرّة الثالثة بالخروج من المنعطف العاشر.

وكان الألماني يتّجه للغياب عن التصفيات بالكامل، لولا تسبّب العلم الأحمر الناتج عن الحادث الغريب بين زميله لانس سترول ونيكولاس لاتيفي في منح الفريق المزيد من الوقت لإتمام التصليحات.

وبعد حصوله على محاولة يتيمة، انتهى المطاف بفيتيل في المركز الـ 18، وقال في هذا الصدد: "لم أعلم أين الحدود لأكون صادقًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ اليوم كان يوم الفريق. قاموا بعملٍ مدهش في المرآب لتجهيز السيارتين، وكانت معجزة أن أتمّوا العمل على واحدة، ومن ثمّ جاء العلم الأحمر وعمل الشباب على سيارتي ونجحوا في تجهيزها".