فيتيل يكشف عن إعجابه الكبير بسائقي الراليات

تناول سائق الفورمولا واحد المعتزل حديثًا إعجابه بالراليات قبيل سباق الأبطال نهاية هذا الأسبوع في السويد، حيث سيُشارك رفقة العديد من أبطال العالم السابقين وبعض السائقين الحاليين للراليات على رأسهم سيباستيان لوب، وتييري نوفيل، وبيتر وأوليفر سولبرغ.

وكشف فيتيل عن متابعته لـ "دبليو آر سي" وعن شعوره بالرعب حيال قدر المهارات الضروريّ للمشاركة في تلك البطولة.

وكان الفائز بـ 53 جائزة كبرى قد وضع حدًا لمسيرته في الفورمولا واحد نهاية الموسم المنقضي، لكنّه ألمح سابقًا إلى إمكانيّة تجربته للراليات في المستقبل.

وقال الألماني: "لديّ إعجاب كبيرٌ بسائقي الراليات. أعتقد بأنّها موهبة مذهلة".

وأضاف: "هذه لمحة طفيفة عن الشعور الذي تحظى به عند خوض الراليات، لكن أشعر كما لو أنّني أصل إلى المنعطف الأوّل بمطرقة ومفك، بينما يصلون هم بالعتاد الكامل متجهّزين لكلّ ما قد يحدث".

وأردف: "الراليات رياضة رائعة، وهي مهارة رائعة. أعتقد بأنّ السائقين رائعون. لا يحصلون على الإشعاع الذي يستحقونه".

وأكمل: "مثلما قلت فإنّ الفورمولا واحد تحظى بشعبيّة ضخمة، والراليات لها شعبيّتها، لكن ربّما أكثر في بلدان الشمان، لكنّها تستحق أن تكون ذات شعبيّة عالية حول العالم بالنظر إلى مستوى المهارات المذهل".

وواصل حديثه بالقول: "ستتطلّب الكثير من العمل، لكن ربّما قد أُجربّها في المستقبل، ستكون تحديًا رائعًا".

وعندما سُئل إن كان يُتابع "دبليو آر سي"، أجاب: "أجل، دائمًا ما تابعتها قليلًا. ليس بشكلٍ دقيق، لكن أتابع الراليات والمراحل بشكلٍ عام. وأذكر الأيّام، آسفٌ يا بيتر (سولبرغ الذي كان حاضرًا معه في المؤتمر الصحفي) التي كان يفوز فيها بيتر ويُنافس".

وفي حال اختار فيتيل المشاركة في الراليات في المستقبل فلن يكون سائق الفورمولا واحد الأوّل الذي يفعل ذلك، حيث شارك زميله السابق في فيراري كيمي رايكونن في 22 رالي ضمن "دبليو آر سي" بين 2009 و2011، مُحقّقًا أفضل نتيجة له بحلوله خامسًا في رالي تركيا 2010.