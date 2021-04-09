فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
02 مايو
السباق خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
225 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

كشف بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل بأنّه أجرى دورات تدريبية خلال فترة الحجر الصحي من العام الماضي لتعلّم المزيد حول الزراعة العضوية.

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

بعد أن تسبّبت جائحة كوفيد-19 في تأخر انطلاقة موسم 2020 بأربعة أشهر، شغل سائقو الفورمولا واحد أنفسهم بمشاريع أخرى.

واختار معظمهم البقاء على اتصال برياضة السيارات عبر المشاركة في الرياضات الإلكترونية، حيث خاض شارل لوكلير، ولاندو نوريس، وجورج راسل وأليكسندر ألبون السباقات الافتراضية.

وتوارى فيتيل عن الأنظار خلال فترة الحجر الصحي، وكشف الآن بأنّه أكمل دروساً تدريبية عن الزراعة العضوية لتعلّم المزيد حول العمل الزراعي.

وسبق لفيتيل التحدّث عن اهتمامه بالطبيعة والزراعة، وأصبح سفيراً لمبادرة "بيو-بينن-أبفيل" هذا الأسبوع والتي تسعى لحماية موائل الحشرات.

"بما أنّني حظيت بالمزيد من الوقت، فكّرت حول ما يمكنني فعله وما يثير اهتمامي" قال الألماني، كاشفاً بأنّه توجّه لتعلّم المزيد من المهارات العملية للزراعة.

وأضاف: "هذا ما يثير اهتمامي. في مرحلة معيّنة تدرك بأنّ أنواع الخضار ليست جميعها مثل بعضها البعض، ولا يحتوي كلّ نوع من التفاح على نفس العناصر الغذائية، وعندها تتساءل لما ذلك؟".

وأكمل: "ثمّ تدرك بسرعة من أين تحصل على التفاح وكيف يتغذّى – وفتح ذلك الأبواب أمامي".

وتابع: "الأمر يُثير اهتمامي من الجانب النظري وأقرأ عنه كثيراً. لكن أن تتعلّم المزيد من الجانب العملي وتتحدّث مع الأشخاص الذي يتعاملون مع ذلك بشكل يومي، كان ذلك مثيراً للغاية".

اقرأ أيضاً:

وشرح فيتيل كيف أراد زراعة مرج لبناته الصغيرات في منزله في سويسرا على شكل قلب حبّ.

وقال في هذا الصدد: "بما أنّني لم أرغب في الاكتفاء بقلب صغير، قمتُ بتحديد قلب أكبر بعض الشيء".

وتابع: "تواجدت الفتيات هناك في البداية، لكن بعدها تواجدت لوحدي مع المعول وكان ذلك مرهقاً للغاية".

وأردف: "ظهر القليل العام الماضي، لكنّني أتطلّع قدماً لرؤية المزيد من البراعم هذا العام".

جديرٌ بالذكر أنّ فيتيل ليس بطل العالم الوحيد الذي أظهر اهتمامه بالزراعة العضوية، حيث يمتلك جودي شيكتر بطل موسم 1979 مزرعة ديناميكية حيوية في المملكة المتحدة منذ ما يقارب الـ 15 عاماً.

ولكن نفى فيتيل فكرة اتّخاذه الزراعة كعمل ثانٍ، قائلاً بأنّ ذلك "لا يزال أمراً بعيداً".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

المقال السابق

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

2
فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

4
فورمولا 1

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

5
فورمولا 1

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي
فورمولا 1

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد
فورمولا 1

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري
فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو
كيف ازداد تعقيد العوارض الجانبية في الفورمولا واحد  05:53
فورمولا 1

كيف ازداد تعقيد العوارض الجانبية في الفورمولا واحد 

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي 01:44
فورمولا 1
07-04-2021

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا 25:14
فورمولا 1
05-04-2021

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1
02-04-2021

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
01-04-2021

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

فيراري بحاجة لأربعة سباقات كي تتمكن من تقييم محركها في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري بحاجة لأربعة سباقات كي تتمكن من تقييم محركها في 2021

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما

أحدث الأخبار

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.