فيتيل يكشف عمّا كان يدور في نفسه عندما بدأ ضغط الفورمولا 1 "يسيطر" عليه
فتح سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1 قلبه للحديث عن كيفية تعامله مع الفترات الصعبة في مسيرته، معترفًا بأنّه لا توجد وصفة واحدة للتعامل مع الضغط.
سيباستيان فيتيل
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
خاض السائق الألماني ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2007. ونجح في إحراز أربعة ألقاب متتالية بين عامي 2010 و2013 مع فريق ريد بُل، واحتفل خلال مسيرته بـ53 فوزًا، و122 منصة تتويج، و57 قطب انطلاق أول. وبعد اعتزاله في نهاية موسم 2022، بات فيتيل يعمل على رفع الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية.
وقال فيتيل لمجلة "أنتروبرونور ميدل إيست" عند سؤاله عن التعامل مع الجوانب الذهنية والبدنية في الفورمولا 1: "أعتقد أنّ الأمر فريد جدًا. لا توجد وصفة واحدة تناسب الجميع".
وأضاف: "كل شخص مختلف. كل شخص يقدّم أداءً مختلفًا. وكل شخص يحتاج إلى بيئة مختلفة ليؤدي بأفضل شكل. لكن عندما نتحدث عن الضغط وكيفية التعامل مع التوتر أو التوقعات، فأعتقد أنّه عليك أن تكون منفتح الذهن من خلال سؤال نفسك لماذا تشعر بالتوتر الآن، بينما لم تشعر بذلك قبل يوم واحد مثلًا".
وتابع: "ما السيئ في الأمر عندما يبدأ بالسيطرة عليك؟ وكيف يمكنك أن تتعلم السيطرة عليه. غالبًا ما يقول الناس: 'أتمنى لو لم أكن متوترًا'. لكن في الواقع، التوتر أمر جيد. أنت بحاجة إليه، لأنه يعني أيضًا أنك مستعد ومتحمس، ويمكنك استغلاله وتوجيهه بطريقة إيجابية".
وأكمل قائلًا: "لهذا قصدت أنّ الأمر فردي جدًا، لكن أعتقد أنّه لا يجب أن تخجل من سؤال نفسك لماذا تشعر بهذا الشكل، وما الذي قد تفتقده في تلك اللحظة، والبيئة من حولك، وما الذي يجعلك تشعر بالراحة. حاول أن تعزز ما يجعلك تشعر بالراحة والطمأنينة، حتى تتمكن من الأداء، وربما تزيل الأمور الأقل فائدة أو تتحدى وجودها".
وأضاف فيتيل أنّه تعلّم الكثير عن كيفية التعامل مع اللحظات الصعبة من خلال مسيرته في الفورمولا 1، وهو ما حمله معه إلى ما بعد اعتزاله السباقات.
وقال: "حتى ضمن الموسم الواحد، تمر بلحظات صعود وهبوط. عليك أن تمضي قدمًا. عليك أن تواصل التقدم. هناك الكثير من الأمور التي تكون ضدك ولا تسير في صالحك. وحتى وإن بدا من الخارج وكأن كل شيء يحدث بسهولة، فالأمر ليس كذلك أبدًا".
واختتم حديثه بالقول: "هناك الكثير من العقبات في طريقك، والكثير من التحديات التي لا يراها الناس، لكن عليك التعامل معها. إنها مدرسة رائعة لما يأتي بعد ذلك".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
نوريس يردّ على شركات المراهنات مع تحوّل راسل إلى المرشّح الأبرز لعام 2026
ستيلا: أكبر مكاسب مكلارين ستأتي من "استغلال" وحدة الطاقة الجديدة
فيتيل يكشف عمّا كان يدور في نفسه عندما بدأ ضغط الفورمولا 1 "يسيطر" عليه
بيع أول سيارة فائزة لـ مايكل شوماخر في الفورمولا 1 بمبلغ من سبعة أرقام
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات