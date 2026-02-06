فيتيل يكشف عمّا كان يدور في نفسه عندما بدأ ضغط الفورمولا 1 "يسيطر" عليه

خاض السائق الألماني ظهوره الأول في الفورمولا 1 عام 2007. ونجح في إحراز أربعة ألقاب متتالية بين عامي 2010 و2013 مع فريق ريد بُل، واحتفل خلال مسيرته بـ53 فوزًا، و122 منصة تتويج، و57 قطب انطلاق أول. وبعد اعتزاله في نهاية موسم 2022، بات فيتيل يعمل على رفع الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية.

وقال فيتيل لمجلة "أنتروبرونور ميدل إيست" عند سؤاله عن التعامل مع الجوانب الذهنية والبدنية في الفورمولا 1: "أعتقد أنّ الأمر فريد جدًا. لا توجد وصفة واحدة تناسب الجميع".

وأضاف: "كل شخص مختلف. كل شخص يقدّم أداءً مختلفًا. وكل شخص يحتاج إلى بيئة مختلفة ليؤدي بأفضل شكل. لكن عندما نتحدث عن الضغط وكيفية التعامل مع التوتر أو التوقعات، فأعتقد أنّه عليك أن تكون منفتح الذهن من خلال سؤال نفسك لماذا تشعر بالتوتر الآن، بينما لم تشعر بذلك قبل يوم واحد مثلًا".

وتابع: "ما السيئ في الأمر عندما يبدأ بالسيطرة عليك؟ وكيف يمكنك أن تتعلم السيطرة عليه. غالبًا ما يقول الناس: 'أتمنى لو لم أكن متوترًا'. لكن في الواقع، التوتر أمر جيد. أنت بحاجة إليه، لأنه يعني أيضًا أنك مستعد ومتحمس، ويمكنك استغلاله وتوجيهه بطريقة إيجابية".

وأكمل قائلًا: "لهذا قصدت أنّ الأمر فردي جدًا، لكن أعتقد أنّه لا يجب أن تخجل من سؤال نفسك لماذا تشعر بهذا الشكل، وما الذي قد تفتقده في تلك اللحظة، والبيئة من حولك، وما الذي يجعلك تشعر بالراحة. حاول أن تعزز ما يجعلك تشعر بالراحة والطمأنينة، حتى تتمكن من الأداء، وربما تزيل الأمور الأقل فائدة أو تتحدى وجودها".

وأضاف فيتيل أنّه تعلّم الكثير عن كيفية التعامل مع اللحظات الصعبة من خلال مسيرته في الفورمولا 1، وهو ما حمله معه إلى ما بعد اعتزاله السباقات.

وقال: "حتى ضمن الموسم الواحد، تمر بلحظات صعود وهبوط. عليك أن تمضي قدمًا. عليك أن تواصل التقدم. هناك الكثير من الأمور التي تكون ضدك ولا تسير في صالحك. وحتى وإن بدا من الخارج وكأن كل شيء يحدث بسهولة، فالأمر ليس كذلك أبدًا".

واختتم حديثه بالقول: "هناك الكثير من العقبات في طريقك، والكثير من التحديات التي لا يراها الناس، لكن عليك التعامل معها. إنها مدرسة رائعة لما يأتي بعد ذلك".