فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فيتيل يكشف سبب عدم تمسّك بي إم دبليو به بينما أرادت ريد بُل ضمّه

كانت بي إم دبليو قد وعدت سيباستيان فيتيل بالفعل بمقعد في الفورمولا 1، لكن ذلك لم يتحقق أبدًا. والآن، يكشف بطل العالم أربع مرات ما حدث

منشور: 29-10-2026

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سيباستيان فيتيل، بي ام دبليو

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

كشف سيباستيان فيتيل عن تفاصيل سنواته الأولى في الفورمولا 1 ضمن الوثائقي الجديد الذي تعرضه قناة «إيه آر دي» الألمانية بعنوان "أن تكون سيباستيان فيتيل"، متحدثًا عن كيفية دعم الشركة الألمانية المصنّعة بي إم دبليو له في البداية، قبل أن تقرر في نهاية المطاف التخلي عنه.

وقال بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1: "في النهاية، لم تسر قصة بي إم دبليو كما كان مخططًا لها في الأصل. […] كنت قد وضعت قدمًا بالفعل داخل الباب، لأن عقدي مع بي إم دبليو كان ينص على حصولي على مقعد في الفورمولا 1. لكن ذلك لم يتحقق فعليًا".

على الأقل، لم يتحقق ذلك خارج مشاركاته الأولى في البطولة، إذ ظهر فيتيل للمرة الأولى في عطلة نهاية أسبوع لإحدى جوائز الفورمولا 1 الكبرى خلال التجارب الحرة يوم الجمعة لجائزة تركيا الكبرى عام 2006 في إسطنبول، ونجح فورًا في تسجيل أسرع زمن.

وفي عام 2007، خاض أيضًا مشاركته الأولى في إحدى الجوائز الكبرى مع فريق بي إم دبليو ساوبر. وعندما أبعدت الإصابة السائق الأساسي روبرت كوبيتسا عن المنافسات، حلّ السائق الاحتياطي فيتيل مكانه خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى في إنديانابوليس، وتمكن مباشرة من حصد أول نقطة له في بطولة العالم.

لماذا شكّت بي إم دبليو في قدرات فيتيل؟

لكن الأمور لم تتقدم أكثر من ذلك، إذ سمحت بي إم دبليو لفيتيل بالرحيل. وفي معرض تفسيره للأسباب ضمن الوثائقي التلفزيوني الجديد، قال فيتيل: "خلال فترتي مع ساوبر، كانت هناك 'شائعة' متداولة مفادها أن سيباستيان ليس سريعًا إلى هذه الدرجة، وأنه ليس جيدًا بما يكفي. ونعم، أستطيع تفهّم كيف تكوّن هذا الانطباع لدى البعض. وربما كان في الأمر شيء من الحقيقة أيضًا، بطريقة ما، لأنني احتجت إلى بعض الوقت قبل أن تسير الأمور على النحو الصحيح".

سيباستيان فيتيل

الصورة من قبل: Eric Le Galliot

وأضاف: "ثم انقلب الوضع برمته رأسًا على عقب، لأن الاهتمام من جانب بي إم دبليو لم يتراجع بالضرورة، لكن الحماس والدافع وراءه لم يعودا بالمستوى نفسه".

وما افتقر إليه فيتيل آنذاك كان وجود مسار واضح للمضي قدمًا، مع ضمانات محددة بشأن مستقبله، على غرار: "هذا مقعدك. سنفعل كذا في العام المقبل، ثم سنفعل كذا في العام الذي يليه".

كيف حصل فيتيل على فرصته في الفورمولا 1 مع تورو روسو؟

وجد فيتيل هذه الفرصة تحديدًا داخل منظومة ريد بُل، فبعد أسابيع قليلة فقط من ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع بي إم دبليو ساوبر، أصبح سائقًا أساسيًا لدى تورو روسو.

وقال هيلموت ماركو، المستشار السابق لرياضة المحركات لدى ريد بُل، في الوثائقي الجديد عن فيتيل: "لحسن الحظ، لم يكن المسؤولون في ساوبر مقتنعين بقدرات فيتيل، وهو ما أتاح لنا فرصة ضمه. ثم اتضح أن لدينا سائقًا لا يمتلك السرعة فحسب، بل يتمتع أيضًا بقدرات تقنية، ومستعد لبذل الجهد والعمل الشاق".

وبحسب فيتيل، حُسم انتقاله من بي إم دبليو ساوبر إلى تورو روسو في نهاية المطاف على أعلى مستوى داخل ريد بُل.

وقال: "في النهاية، حسم ديتريش ماتيشيتز الأمر، وقال: 'دعونا لا نضيّع الكثير من الوقت في مناقشة هذا الموضوع. امنحوا الشاب فرصة. إذا نجح الأمر، فهذا رائع. وإذا لم ينجح، فلن ينجح'".

انتصار فيتيل في مونزا عام 2008 نقطة تحوّل في مسيرته

لم يستغرق الأمر سوى أكثر قليلًا من عام على انضمام فيتيل إلى تورو روسو حتى يتضح مدى نجاح هذه الخطوة، إذ حقق انتصارًا مذهلًا في جائزة إيطاليا الكبرى لعام 2008 في مونزا، ليمنح أحد فرق مجموعة ريد بُل أول فوز له في الفورمولا 1.

وقال لويس هاميلتون في الوثائقي عن فيتيل: "أعتقد أن ذلك كان لحظة مفصلية حقًا، وأظهر أن هذا السائق يمتلك المقومات اللازمة ليصبح بطلًا للعالم".

وأضاف ماركو أن "ذلك النجاح هو ما دفعنا إلى نقله إلى ريد بُل في العام التالي".

وهناك، حقق فيتيل أيضًا أول انتصار في تاريخ فريق ريد بُل في الفورمولا 1، قبل أن يتوّج بطلًا للعالم للمرة الأولى عام 2010. وبحلول ذلك الوقت، كانت بي إم دبليو قد انسحبت بالفعل من الفورمولا 1.

وأقرّ فيتيل بأن "قدرًا معينًا من الحظ" لعب دورًا أيضًا في المسار الذي اتخذته مسيرته".

وقال: "وجود الأشخاص المناسبين حولك في اللحظة المناسبة، وحدوث الأمور الصحيحة، وما إلى ذلك. لكن عليك مع ذلك تقديم الأداء المناسب. وأعتقد أن الكثير مما نطلق عليه اسم الحظ يقع في الواقع ضمن نطاق سيطرتك".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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