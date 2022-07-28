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فورمولا 1 أخبار

فيتيل يكشف السبب الأساسي وراء قرار اعتزاله الفورمولا واحد

قال سيباستيان فيتيل سائق فريق أستون مارتن أن قرار اعتزاله نهاية الموسم الجاري، سببه شعوره بعدم قدرته على الالتزام المطلوب، إلى جانب رغبته بقضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

فيتيل يكشف السبب الأساسي وراء قرار اعتزاله الفورمولا واحد

أعلن بطل العالم أربع مرات اعتزاله منافسات الفئة الملكة نهاية الموسم الجاري.

وضمن فيديو مطوّل نشره على حسابه الجديد ضمن منصة "إنستاغرام"، تكلم فيتيل عن قراره مشيراً لأهمية إمضاء المزيد من الوقت مع أطفاله، وأن هذا الأمر بات يحتل مكانة أكبر من شغفه بالفورمولا واحد.

فقال: "إلى جانب السباقات، لديّ عائلة وأنا أحب التواجد قربهم. باتت لديّ اهتمامات أخرى خارج الفورمولا واحد".

وأكمل: "شغفي للسباقات والفورمولا واحد يحتّم البقاء لفترات طويلة بعيداً عنهم، وذلك يستهلك الكثير من الطاقة".

وتابع: "التزامي بشغفي والطريقة التي اعتقدتُ أنها صحيحة، لم يعد ممكناً بوجود رغبتي بأن أكون أباً رائعاً وزوجاً".

واسترسل: "الطاقة التي يتطلبها التواجد خلف المقود ومع الفريق سعياً نحو الأفضل، تستهلك الكثير من التركيز وتتطلب الالتزام".

وأردف: "أهدافي تغيرت من الفوز بالسباقات والمنافسة على الألقاب إلى رؤية أطفالي يكبرون، ومساعدتهم حين يحتاجون ذلك، والانصات لهم حين يحتاجونني، وليس أن أضطر لتوديعهم. والأمر الأهم هو التعلم منهم وجعلهم مركزاً لإلهامي".

واستكمل: "الأطفال هم مستقبلنا. أشعر بوجود الكثير من الأمور التي أريد استكشافها وتعلمها حول الحياة وحول نفسي. بالكلام عن المستقبل، أشعر أننا نعيش في أوقات حساسة، والطريقة التي نصيغ بها جميعنا تلك السنوات القادمة، ستحدد شكل حياتنا".

سييباستيان فيتيل، أستون مارتن

سييباستيان فيتيل، أستون مارتن

تصوير: صور موتورسبورت

وشهدت السنوات الأخيرة انخراط فيتيل في مواضيع بيئية واجتماعية، حيث أشار مجدداً إلى أنه قد يصبح أكثر نشاطاً في هذا الجانب.

فقال: "شغفي نابع من عدة جوانب كنت سابقاً لا أحبّذها. لكنها قد تكون الحل للمستقبل، لكن إرادة التغيير يجب أن تصبح أكبر وأقوى ولا بد أن تسبقها أفعالٌ على أرض الواقع اليوم".

وأكمل: "الكلام لا يكفي، لا وقت لإضاعته في الانتظار. لا بدائل. والسباق في هذا المجال قد بدأ بالفعل".

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من جهة أخرى، عبّر فيتيل عن شعوره بأن سباقات الفورمولا واحد في أيدٍ أمينة مع الجيل الجديد من النجوم، حيث بات ينظر الآن للمستقبل بدلاً من التفكير في نجاحاته السابقة.

فقال: "أفضل سباق لي؟ لم يأتِ بعد! أرغبُ بالتقدم للأمام. الوقتُ طريقٌ باتجاه واحد، وأريد السير مع الوقت. لا فائدة من النظر للماضي لأنه سيبطئك".

وأكمل: "أتطلع قدماً للمنافسة في مضامير مجهولة، وسأجد تحديات جديدة".

وتابع: "الآثار التي أتركها على المسار ستبقى لوقتٍ حتى يأتي المطر ويمحيها. أما أفعالي الجديدة فستبقى. ’الغد’ ملكٌ لأولئك الذين يصيغون ’اليوم’".

وأردف: "المنعطف التالي في أيدٍ أمينة مع الجيل الجديد".

واختتم: "أنا واثق من وجود سباقٍ لأفوز فيه. وداعاً، وشكراً لأنكم سمحتم لي بتشارك الحلبة معكم. لقد أحببتُ كل لحظة من ذلك!".

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