فورمولا 1

فيتيل يكشف السائق والفريق اللذين يتوقع لهما الفوز بالبطولة في 2026

حاول بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل، تقييم التأديات بشكل مبكر قبل الثورة الكبرى في القوانين التقنية لموسم 2026 في الفورمولا 1.

منشور:
سيباستيان فيتيل

سيباستيان فيتيل

الصورة من قبل: circuitpics.de

مقاربًا الانتقادات الموجهة إلى الجيل الجديد من السيارات من منظور أكثر بنّاءً، شارك السائق الألماني أيضًا وللمرة الأولى توقعاته الشخصية حول المرشح الذي يعتقد أنه سيسيطر على الموسم.

كما جادل فيتيل ضد الانتقادات المتسرعة للقوانين التقنية الجديدة، قائلًا: 

"أعلم أن كل شيء ليس مثاليًا في الوقت الحالي، ولكن من المبكر جدًا القفز إلى الاستنتاجات؛ علينا أن ننتظر قليلًا".

وأكمل: "هناك الكثير من الأمور التي تتطور خلف الكواليس حاليًا. أولئك الذين يقولون أن الفورمولا 1 هي قمة رياضة السيارات وأن على السائقين التكيف مع التغيير هم على حق".

وتابع: "بالطبع، هناك عوامل تتطلب الآن من السائقين التفكير بعمق أكبر بكثير". 

وأردف: "السؤال الحقيقي هو: متى تبدأ هذه العوامل في أن تصبح 'أكثر من اللازم'؟"

وتحدث فيتيل أيضًا عن لويس هاميلتون، الذي انتقد القوانين الجديدة، مؤكدًا احترامه لوجهة نظر السائق المخضرم.

فقال: "سمعنا تعليقات لويس، وأعتقد أنه قيّم الوضع بشكل صحيح بفضل خبرته". 

وأردف: "مع ذلك، إذا تذكرنا التغييرات الهائلة في عام 2014، نرى كيف عاد كل شيء إلى طبيعته بسرعة كبيرة. أعتقد أن الشيء نفسه سيحدث الآن".

صورة جماعية للسائقين مع سيباستيان فيتيل

صورة جماعية للسائقين مع سيباستيان فيتيل

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وعند سؤاله عن توقعاته لصراع بطولة 2026، أجاب فيتيل: أرشّح: جورج راسل ومرسيدس".

وعندما سُئل عن سبب عدم خلافته للمستشار الأسطوري هيلموت ماركو في ريد بُل، قدّم فيتيل إجابة صريحة ولافتة.

فقال: "في مرحلة ما، أصبح من الواضح أن هيلموت لا يمكن تعويضه". 

وتابع: "كانت لدينا بعض المناقشات الأولية حول هذا الموضوع، لكن الفريق مرّ بعملية إعادة هيكلة وهم يقدمون أداءً جيدًا جدًا الآن".

واختتم: "لقد عملت مع فرق أخرى طوال مسيرتي ولم أحرق الجسور مع أي طرف".

اقرأ أيضاً:

