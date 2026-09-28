تحدث بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1 سيباستيان فيتيل عن إمكانية توليه دورًا مستقبليًا ضمن البطولة، لكنه لا يتواصل حاليًا مع الفرق بحثًا عن فرص للعمل.

وخلال حديثه في بودكاست تابع لهيئة الإذاعة البريطانية، عقب جائزة أذربيجان الكبرى، كشف السائق الألماني عن تفاصيل حياته بعد الاعتزال.

ولا يزال فيتيل يتابع منافسات الفورمولا 1، وقد شاهد السباق على حلبة باكو، حيث حقق جورج راسل سائق مرسيدس الفوز، متقدمًا على ثنائي ريد بُل: ماكس فيرستابن وإسحاق حجار.

وفي حين يقضي فيتيل وقته حاليًا في إدارة مزرعته والاهتمام بعائلته، أوضح أنه لا يزال يتابع عن كثب اللوائح التنظيمية للفورمولا 1 لعام 2026.

وأوضح الألماني: "من الواضح أنني أستمتع بالوقت الذي أملكه. أعتقد أن وجودي في هذا الوضع، مع عائلتي، امتياز كبير، كما أنني أدير مزرعة صغيرة في المنزل، لذا أهتم بشؤونها".

سيباستيان فيتيل الصورة من قبل: Eric Le Galliot

وتابع: "ما زلت منخرطًا إلى حد كبير في هذه الرياضة. من الواضح أنني لا أشغل أي منصب فعلي في الوقت الحالي، لكنني أتابع ما يحدث باهتمام كبير، وأهتم بمستقبل الرياضة".

وأردف: "خصوصًا هدف الفورمولا 1 المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وكذلك اللوائح الجديدة والتغييرات المحتملة".

واستكمل: "أنا منفتح دائمًا على الفرص التي قد تظهر في المستقبل، بما في ذلك إمكانية تولي دور ما، لكنني لا أسعى إلى ذلك بشكل نشط. لا أتحدث مع الفرق أو الأفراد، ولا أوزع سيرتي الذاتية هنا وهناك، بل أتابع كل شيء من الخارج بمتعة واهتمام كبيرين".

وأشار فيتيل إلى الأمور التي تثير اهتمامه، من بينها قضايا الاستدامة والسعي نحو مستقبل أكثر صداقة للبيئة.

حيث قال: "من الواضح أن الموضوعات التي شغلت تفكيري خلال السنوات الأخيرة من مسيرتي كسائق لا تزال حاضرة بقوة".

وأكمل: "أعني بذلك قضايا الاستدامة والمستقبل، ليس بالنسبة إليّ وحدي، بل لأطفالي ولنا جميعًا، وكذلك مستقبل هذه الرياضة".

وأردف: "هنا تكتمل الحلقة بالنسبة إليّ، فيما يتعلق بالمشاريع التي عملت عليها، بعضها كان ظاهرًا في الحلبات، وبعضها الآخر أقل ظهورًا".

واختتم: "ما زلت أفكر كثيرًا في الأفكار التي أمتلكها بشأن الخطوة التالية وما قد أريد تحقيقه في المستقبل".