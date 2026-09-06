غلبت العاطفة بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1 سيباستيان فيتيل، بعدما منح الجماهير الإيطالية في مونزا فرصة الاستمتاع بجولة استعراضية خلف مقود سيارة فيراري إف2002 التي كان يقودها صديقه مايكل شوماخر.

وأكمل فيتيل بضع لفات على متن إف2002 كجزء من فعاليات ما قبل السباق في مونزا، في عطلة نهاية أسبوع احتفلت خلالها فيراري بالذكرى الثلاثين لظهور شوماخر الأول مع الفريق عام 1996.

وكانت سيارة إف2002 الأنيقة نتاج حقبة مارانيللو في ذروة قوتها، خلال عصر جان تود وروس براون، حيث دفعت شوماخر إلى تحقيق 11 انتصارًا، وزميله في الفريق روبنز باريكيللو إلى خمسة انتصارات، بينما فاز الفريق بجميع السباقات باستثناء سباقين.

ولم ينهِ شوماخر أي سباق خارج مراكز منصة التتويج في ذلك العام، محققًا لقبه الثالث على التوالي مع فيراري والخامس في مسيرته إجمالًا بحلول نهاية يوليو، بعد الجولة الحادية عشرة من الموسم في فرنسا.

لكن أكثر من تاريخ السيارة نفسها، كان إرث بطل العالم سبع مرات هو ما هز صديقه وتلميذه فيتيل من أعماقه، إذ لم يظهر شوماخر علنًا منذ حادث التزلج الذي تعرض له في ديسمبر 2013.

وقال فيتيل بعد الجولة الاستعراضية، بينما كان على وشك البكاء: "أنا غارق في المشاعر وقد اختلط عليّ الأمر. من ناحية، إنها سيارة جميلة جدًا في قيادتها. إنها قطعة جميلة جدًا.. لكن الأهم من ذلك بكثير، إنها سيارة مايكل. إنه ليس هنا اليوم، لكنني شعرت بوجوده كثيرًا خلال هذه اللفات، وآمل أنكم سمعتموه وشعرتم به أيضًا".

سيباستيان فيتيل الصورة من قبل: Eric Le Galliot

وكان بطل العالم أربع مرات، الذي قاد لفيراري بنفسه بين عامي 2015 و2020 في محاولة لمحاكاة سنوات شوماخر المجيدة، محتارًا بين الرغبة في إطالة هذه اللحظة الفريدة لأطول فترة ممكنة، وبين الضغط على محرك "في 10" القوي إلى أقصى حد.

حيث قال فيتيل، وهو يرتجف من شدة الفرح: "إنه أمر مثير للغاية. لا تحتاج إلى الكثير من اللفات لتشعر بروح السيارة، وتشعر فورًا بأنها سيارة مميزة، وهي تصرخ في وجهك وكأنها تقول: "انطلق، انطلق، انطلق".

وأكمل: "كنت طوال الوقت محتارًا بين رغبتي في الضغط على هذه السيارة والاستمتاع باللحظة وجعلها تدوم، لكن لا، لقد كان الأمر جميلًا للغاية، وأن أشعر بمدى حيوية روح مايكل، ومدى حيوية روح فيراري هنا. لقد اختبرت ذلك بنفسي قبل سنوات".

وأضاف: "هناك أشياء أفتقدها، لكنها حياة مختلفة، وكما قلت، فإن رعاية الجيل القادم من السائقين تعني وجود فرص رائعة أمامنا. لذلك، إنه يوم عاطفي للغاية. قلبي ينبض وأنا فخور جدًا جدًا، وأفتقد مايكل".

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