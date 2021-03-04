فيتيل يقود سيارة أستون مارتن للمرّة الأولى في اختبار سيلفرستون

انضمّ بطل العالم أربع مرّات إلى أستون مارتن على إثر تغيير اسم الفريق لموسم 2021 وعودة الصانع البريطانيّ إلى البطولة بعد 60 عامًا.

وشارك فيتيل وزميله لانس سترول في حدث الإطلاق أمسٍ الأربعاء قبل أن يتواجدا على المسار اليوم الخميس. وتقاسم فيتيل وسترول مهام قيادة السيارة الجديدة لمسافة 100 كلم ضمن يوم تصويرٍ ترويجي باستخدام إطارات بيريللي الاستعراضيّة. وأظهرت الصور من التجارب تهاطل الأمطار وإكمال الاختبار على إطارات الأمطار.

لانس سترول، أستون مارتن تصوير: أستون مارتن

وسجّل هذا التواجد الأوّل سيارة أستون مارتن للفورمولا واحد على حلبة منذ جائزة بريطانيا الكبرى 1960. وتميل أغلب الفرق لاستغلال يومٍ من يومَي التصوير الترويجي قبل تجارب البحرين الأسبوع المقبل من أجل إجراء الاختبارات الأوّليّة والتحقّق من الأنظمة.

وسيقود فيتيل سيارة "آي.أم.آر21" في بداية التجارب التحضيريّة التي ستُقام بين 12 و14 مارس.

وقال فيتيل أمسٍ الأربعاء أنّه سينتظر حتّى التجارب الحقيقيّة الأولى قبل الحصول على فهمٍ جيّد لسيارة أستون مارتن الجديدة ومستواها لهذا العام.

لانس سترول، أستون مارتن تصوير: أستون مارتن

وقال الألماني: "ربّما سنحصل على لمحة غدًا (الخميس)، لكنّ الظروف ستكون ثابتة في البحرين ويمكننا الحصول على شعورٍ بالسيارة. تبدو مختلفة جدًا عن فيراري. آمل أن تصبّ في صالحي وسنرى كيف ستسير الأمور.

وبقيادته لسيارة أستون مارتن فقد قاد فيتيل بذلك خمس سيارات مختلفة في البطولة، وذلك بعد ظهوره مع بي ام دبليو، وتورو روسو، وريد بُل، وفيراري. لكنّ هذه القيادة الأولى له لسيارة مزوّدة بوحدة طاقة مرسيدس، وهو ما قال أمسٍ الأربعاء أنّه متحمّسٌ لتجربته.

وقال: "من المفترض أن وحدة طاقة مرسيدس هي الأقوى في البطولة. ستكون هذه المرّة الأولى لي في الفورمولا واحد. أتطلّع قدمًا لرؤية كيفيّة عملها".