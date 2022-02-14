فيتيل يفكر في اسم لسيارة أستون مارتن الجديدة

منذ أولى مشاركاته في الفئة الملكة عام 2007، حافظ فيتيل على هذا التقليد في تسمية السيارات التي يقودها بأسماء نسائية، قبل كل موسم.

حيث فعل ذلك مع سيارات تورو روسو، ريد بُل فيراري والآن أستون مارتن.

وتضمنت الأسماء السابقة: جولي، كايت، أخت كايت المشاغبة، هايدي المجرية، جينا ولينا.

وعقب انضمامه إلى أستون مارتن في 2021، استقر رأي فيتيل وميكانيكيوه على تسمية سيارته "هوني رايدر" تيمناً باسم أول بطلة في أفلام جايمس بوند عام 1962، خاصة وأن علامة أستون مارتن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلسلة الأفلام الشهيرة تلك.

وكشفت أستون مارتن عن سيارتها الجديدة يوم أمس الخميس، بينما صرح فيتيل قبل الحدث أنه لم يختر الاسم بعد، بل سيتشاور مع ميكانيكيه حيال ذلك.

فقال: "لم أفكر في الأمر بعد. لكنني سُئلت هذا السؤال عدة مرات بالفعل وقد بدأت أجمع بعض الأسماء".

وأكمل: "لم نستقر على اسم بعد وليس من الضرورة أن يكون له علاقة بأفلام جايمس بوند".

ويستعد بطل العالم أربع مرات لخوض موسمه الثاني مع أستون مارتن التي يبدو أنها تستعد للتقدم خطوة إلى الأمام والبدء بالمنافسة على منصات التتويج.