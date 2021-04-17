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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن

يشعر الألماني سيباستيان فيتيل أنّ عليه التحلي بالمزيد من الصبر وانتظار "الجزء القليل المتبقي من الثقة" داخل سيارته أستون مارتن على إثر خروجه من القسم الثاني من تصفيات إيمولا للفورمولا واحد.

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن

خرج فيتيل من القسم الثاني من تصفيات جائزة إيمليا-رومانيا الكبرى بعد منافسة متقاربة للغاية، حيث انتهى به المطاف في المركز الـ 13 بالرغم من أنّه كان أبطأ بأقلّ من سبعة أعشارٍ من الثانية من الزمن الأسرع في المجمل.

ومثّلت هذه الهزيمة الثانية له في مواجهة زميله لانس سترول في التصفيات، وذلك بعد حلول الكندي عاشرًا وكان أسرع منه بعُشرين من الثانية.

وقال فيتيل أنّه لا يزال يفتقر لبعض الثقة في سيارة "آي.آر21" نتيجة المسافات المحدودة له خلف مقودها في التجارب الشتويّة.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّنا في وسط معركة الوسط، وهي متقاربة للغاية، بضعة أعشارٍ من الثانية من شأنها أن تُحدث فارقًا كبيرًا".

وأضاف: "كنت سعيدًا بالشعور داخل السيارة، لكنّني لا أزال أفتقر للجزء القليل المتبقي من الثقة. أعتقد بأنّ الوضع يُصبح أفضل بشكلٍ عام. ومثلما قلت فإنّ المنافسة متقاربة وسنرى ماذا سيحدث غدًا".

وأكمل: "ربّما قد تتهاطل الأمطار كذلك غدًا وقد يُساعدنا ذلك".

وشعر فيتيل أنّه خسر القليل ضمن طلعته الأخيرة في القسم الثاني من التصفيات بالمقارنة مع أفضل جهوده، لكنّه اعترف بأنّه "لا يشعر بأنّه متّحدٌ بعد" مع السيارة.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّني لست شخصًا صبورًا جدًا، لذا لا أريد الانتظار".

وأضاف: "لكنّ الوضع يُصبح أفضل بكثير. على حلبة خاصة كهذه فإنّك تحتاج لأقصى ثقة لاستخراج كلّ شيء".

وأردف: "لم أصل إلى ذلك المستوى بعد، لأنّ هذا سباقي الثاني فقط، لذا أعتقد بأنّ عليّ التحلّي بالمزيد من الصبر".

واعترف فيتيل بأنّ افتقاره للصبر يدفعه في بعض الأحيان إلى "الإفراط في القيادة"، لكنّه قال أنّ فلسفة السيارة المختلفة تتسبّب في حاجته لوقتٍ أطول للتعوّد عليها.

وقال: "السيارة مختلفة عمّا كنت معتادًا عليه في السابق".

وأضاف: "هناك بضعة أشياء على صعيد الإطارات والإعدادات وكلّ تلك الأمور التي تُحدث فارقًا كبيرًا".

ثمّ تابع: "لهذا السبب أعتقد بأنّ الأمر يتطلّب منّي وقتًا أطول من الطبيعي. وبشكلٍ عادل فبالنظر إلى الأعشار القليلة التي تُقاتل من أجلها في معركة الوسط، فإنّ النتائج تظهر مباشرة".

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بوتاس لم يكن قادرًا على الوثوق بالقسم الخلفيّ لسيارة مرسيدس في القسم الثالث من تصفيات إيمولا

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