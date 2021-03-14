فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن

أكمل بطل العالم أربع مرّات برنامجه مع فريقه الجديد اليوم الأحد مُتمًا 56 لفّة بعد ظهر اليوم ومقتصرًا على الزمن ما قبل الأبطأ.

وكان فيتيل السائق الأقلّ رصيدًا بـ 117 لفّة على مدار الأيّام الثلاثة، وعندما سُئل عن مدى تأخّره أجاب الألماني: "100 لفّة! من الواضح أنّني وددت قطع المزيد من المسافات. ذلك هو الأمر الأهم".

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وأكمل: "كان اليوم مزدحمًا وحاولت استغلال الوقت على المسار وشعرت بأنّني فعلت ذلك، كانت حصّة جيّدة بالنسبة لي وتعلّمت الكثير من الأشياء، لذا من الواضح الآن أنّ علينا تذكّر كلّ ذلك وتقديم ردود فعلنا والمضيّ قدمًا".

وواصل شرحه بالقول: "مثلما قلت فإنّني متأخّرٌ بحوالي 100 لفّة في المجمل، والأمر مشابهٌ بالنسبة للانس سترول، لم نحصل على ما أردناه. لكن لا بأس، هذا هو الوضع وعلينا تجاوزه".

كما كان فريق أستون مارتن ثاني الفرق الأقلّ دورانًا على الحلبة فقط أمام مرسيدس، لكنّ فيتيل قال أنّ فهم السيارة من خلال المزيد من اللفّات أكثر أهميّة من محاولة إيجاد حدود السيارة على مدار لفّة سريعة.

وقال بخصوص ذلك: "فهم السيارة أهمّ من اللفّة السريعة، وأعتقد بأنّ كلّ لفّة إضافية تُساعد في ذلك الفهمّ لذا حينها تُكمل لفّة سريعة تجمع فيها كلّ ما لديك، أو كلّ الدروس التي تعلّمتها، لذا لست قلقًا".

كما قال أنّه يستحيل معرفة موقع أستون مارتن: "أين نحن؟ أعتقد بأنّه من الصعب للغاية تحديد الترتيب التنافسي. لم نكمل الكثير من الطلعات مثل الآخرين للحصول على مقارنة".

وأكمل: "لكنّني لا أعتقد بأنّ ذلك مهمٌ جدًا، كوننا سنكتشف ذلك في غضون أسبوعين في جميع الأحوال، لذا لديكم أسبوعان للتكهّن".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ السباقات الأولى، وخاصة بالنسبة لي، ستكون مصدر تعلّم مكثّف، لكنّنا سنقبل بذلك ونبني عليه".