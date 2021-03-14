فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
164 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
171 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
178 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
192 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
199 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
227 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
235 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
263 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
272 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021 التالي / مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل
فورمولا 1 / التجارب الشتوية في البحرين / أخبار عاجلة

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن

يشعر سيباستيان فيتيل بأنّه يفتقر لـ "100 لفّة" خلف مقود سيارة أستون مارتن للفورمولا واحد إثر انتهاء التجارب الشتويّة في البحرين.

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن

أكمل بطل العالم أربع مرّات برنامجه مع فريقه الجديد اليوم الأحد مُتمًا 56 لفّة بعد ظهر اليوم ومقتصرًا على الزمن ما قبل الأبطأ.

وكان فيتيل السائق الأقلّ رصيدًا بـ 117 لفّة على مدار الأيّام الثلاثة، وعندما سُئل عن مدى تأخّره أجاب الألماني: "100 لفّة! من الواضح أنّني وددت قطع المزيد من المسافات. ذلك هو الأمر الأهم".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "كان اليوم مزدحمًا وحاولت استغلال الوقت على المسار وشعرت بأنّني فعلت ذلك، كانت حصّة جيّدة بالنسبة لي وتعلّمت الكثير من الأشياء، لذا من الواضح الآن أنّ علينا تذكّر كلّ ذلك وتقديم ردود فعلنا والمضيّ قدمًا".

وواصل شرحه بالقول: "مثلما قلت فإنّني متأخّرٌ بحوالي 100 لفّة في المجمل، والأمر مشابهٌ بالنسبة للانس سترول، لم نحصل على ما أردناه. لكن لا بأس، هذا هو الوضع وعلينا تجاوزه".

كما كان فريق أستون مارتن ثاني الفرق الأقلّ دورانًا على الحلبة فقط أمام مرسيدس، لكنّ فيتيل قال أنّ فهم السيارة من خلال المزيد من اللفّات أكثر أهميّة من محاولة إيجاد حدود السيارة على مدار لفّة سريعة.

وقال بخصوص ذلك: "فهم السيارة أهمّ من اللفّة السريعة، وأعتقد بأنّ كلّ لفّة إضافية تُساعد في ذلك الفهمّ لذا حينها تُكمل لفّة سريعة تجمع فيها كلّ ما لديك، أو كلّ الدروس التي تعلّمتها، لذا لست قلقًا".

كما قال أنّه يستحيل معرفة موقع أستون مارتن: "أين نحن؟ أعتقد بأنّه من الصعب للغاية تحديد الترتيب التنافسي. لم نكمل الكثير من الطلعات مثل الآخرين للحصول على مقارنة".

وأكمل: "لكنّني لا أعتقد بأنّ ذلك مهمٌ جدًا، كوننا سنكتشف ذلك في غضون أسبوعين في جميع الأحوال، لذا لديكم أسبوعان للتكهّن".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ السباقات الأولى، وخاصة بالنسبة لي، ستكون مصدر تعلّم مكثّف، لكنّنا سنقبل بذلك ونبني عليه".

المشاركات
التعليقات
هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021

المقال السابق

هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021

المقال التالي

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث التجارب الشتوية في البحرين
الحدث الفرعي الأحد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا

2
فورمولا 1

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل

3
فورمولا 1

تحليل تقني: انكشاف أسرار سيارة ريد بُل "آر.بي16بي"

12س
4
فورمولا 1

السرعة القصوى لم تعد نقطة ضعف فيراري

5
فورمولا 1

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن

أحدث الأخبار
فيرشتابن: تحضيرات موسم 2021 الأفضل لي مع ريد بُل "بالتأكيد"
فورمولا 1

فيرشتابن: تحضيرات موسم 2021 الأفضل لي مع ريد بُل "بالتأكيد"

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل
فورمولا 1

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن
فورمولا 1

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن

هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021
فورمولا 1

هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا
فورمولا 1

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا

أحدث ملفات الفيديو
شرح التجارب الشتوية في الفورمولا واحد 03:07
فورمولا 1
12-03-2021

شرح التجارب الشتوية في الفورمولا واحد

لماذا ستتسبب الانتصارات في 2021 بإعاقة فرق الفورمولا واحد؟ 06:34
فورمولا 1
12-03-2021

لماذا ستتسبب الانتصارات في 2021 بإعاقة فرق الفورمولا واحد؟

لورون ميكيز يتكلم عن موسم 2021 لفريق فيراري 03:46
فورمولا 1
12-03-2021

لورون ميكيز يتكلم عن موسم 2021 لفريق فيراري

الفيديو الكامل لإطلاق سيارة فيراري 2021 10:27
فورمولا 1
12-03-2021

الفيديو الكامل لإطلاق سيارة فيراري 2021

الكسوة والملصقات على سيارة فيراري 2021 09:46
فورمولا 1
12-03-2021

الكسوة والملصقات على سيارة فيراري 2021

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل

تحليل تقني: انكشاف أسرار سيارة ريد بُل "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: انكشاف أسرار سيارة ريد بُل "آر.بي16بي"

السرعة القصوى لم تعد نقطة ضعف فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

السرعة القصوى لم تعد نقطة ضعف فيراري

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن

رايكونن: محرك فيراري "في وضع أفضل" بالمقارنة مع 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رايكونن: محرك فيراري "في وضع أفضل" بالمقارنة مع 2020

تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ماذا وراء فتحة هواء ألبين الضخمة

تحليل تقني: فيراري تختار حلّا راديكاليًا لشفرات الناشر
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: فيراري تختار حلّا راديكاليًا لشفرات الناشر

أحدث الأخبار

فيرشتابن: تحضيرات موسم 2021 الأفضل لي مع ريد بُل "بالتأكيد"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: تحضيرات موسم 2021 الأفضل لي مع ريد بُل "بالتأكيد"

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يفتقر لـ "100 لفّة" من التجارب مع أستون مارتن

هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ريد بُل "وحشٌ مختلفٌ" في موسم 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.