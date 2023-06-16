فيتيل يعود خلف مقود سيارة ريد بُل للفورمولا واحد في نوردشلايفه
سيعود سيباستيان فيتيل سائق الفورمولا واحد السابق و بطل العالم أربع مرات، خلف مقود سيارة ريد بُل على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، كجزء من حدث خاص تقيمه العلامة النمساوية.
اعتزل فيتيل منافسات الفورمولا واحد نهاية الموسم الماضي، حيث أمضى أغلب العام الحالي بعيداً عن الأضواء مع عائلته.
لكن، تم الإعلان عن عودته للقيادة مع زميله السابق في ريد بُل، دانيال ريكاردو، ضمن حدث خاص في نوردشلايفه، سيُقام في التاسع من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وكجزء من سباق التحمل 12 ساعة العريق، ستستضيف حلبة الفورمولا واحد التاريخية حدث "ريد بُل فورمولا نوربورغرينغ" والذي سيضم مجموعة من السائقين المخضرمين واليافعين في طلعات تجريبية على متن عدة سيارات من بينها سيارات فورمولا واحد، ناسكار وأخرى مخصصة للانجراف "دريفتينغ".
وسيجتمع فيتيل مع سيارة "آر.بي7" التي هيمنت على مجريات موسم 2011. حيث حققت 18 قطب انطلاق أول من أصل 19 سباقاً حينها، وفازت بـ 12 سباقاً.
وستتزود السيارات في ذلك الحدث بوقود مستدام لخفض الانبعاثات. وسيقود ريكاردو سيارة آر.بي8 لموسم 2012.
وضمن معرض كلامه تعليقاً على الحدث، قال فيتيل: "سيكون من الرائع قيادة آر.بي7 مع الوقود المستدام - على نوردشلايفه كجزء من الحدث".
ولطالما تكلم فيتيل عن المسائل البيئية خلال القسم الأخير من مسيرته في الفورمولا واحد، كما أشار دوماً إلى إمكانية قيادة السيارات القديمة بوقود مستدام.
فقال: "رياضة السيارات هي شغفي. من المهم بالنسبة لي إثبات قدرة السيارات على التسابق بنفس السرعة مع وقود ذي انبعاثات كربونية معدومة. وهذا يحصل الآن بالفعل".
وكان فيتيل قد استعمل وقوداً مستداماً كذلك حين قاد سيارة ويليامز الفائزة بلقب 1992 لـ نايجل مانسل على هامش جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي.
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