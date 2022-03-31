تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / الفورمولا واحد تتجه لإقامة سباق ليلي في لاس فيغاس عام 2023 التالي / وولف يرفض توجيه اللوم لناحية محددة في معاناة سيارة مرسيدس أو محركها
فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى أخبار عاجلة

فيتيل يعود إلى سباقات الفورمولا واحد في أستراليا بعد تعافيه من فيروس كورونا

سيعود سيباستيان فيتيل إلى صفوف فريق أستون مارتن بدءًا من جائزة أستراليا الكبرى نهاية الأسبوع المقبل بعد تخلّفه عن أوّل جولتين من موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فيتيل يعود إلى سباقات الفورمولا واحد في أستراليا بعد تعافيه من فيروس كورونا

عادت نتيجة تحليل بطل العالم أربع مرّات إيجابيّة قبل سفره إلى البحرين للجولة الافتتاحيّة من الموسم، وهو ما أبعده عن تلك الجولة وجولة السعوديّة، ليستعين فريق أستون مارتن بنيكو هلكنبرغ بديلًا عنهما فيهما.

لكنّ الفريق أكّد الآن أنّ فيتيل سيعود من بوابة جائزة أستراليا الكبرى بعد الإعلان عن تعافيه.

 

وستُمثّل تلك انطلاقة موسم الألماني وحصوله على فرصة لقلب تأخّر الفريق بعد البداية الصعبة على المسار هذا العام.

إذ أنّ أستون مارتن واحدٌ من فريقين لم يُحقّقا أيّة نقاطٍ حتّى الآن في هذا الموسم، وذلك بعد اكتفاء هلكنبرغ ولانس سترول بالمركزين الـ 12 والـ 13 تواليًا في المملكة العربيّة السعوديّة.

وبحديثه لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بشكلٍ حصري في جدّة، قال هلكنبرغ أنّه سيكون قريبًا من أستراليا على الأرجح في حال الحاجة له مجدّدًا، لكنّه لا يتوقّع ذلك.

وقال: "سنتحدّث في ذلك. قد أكون قريبًا من أستراليا، بحالة تأهّب، و في حال برز وضعٌ ما فعلى الأقل لا أكون في أوروبا، وإنّما على مقربة من أستراليا".

كما مزح هلكنبرغ بأنّه كان سعيدًا بسباق السعوديّة لأنّه كان "نظيفًا وخاليًا من الأخطاء" كونه لم يتسابق بشكلٍ كامل منذ 2019.

وقال الألماني: "كانت الأيّام العشرة الماضية غير متوقّعة على الإطلاق، مزدحمة ومحتدمة للغاية، لكنّني استمتعت بها. أعتقد بأنّه في غضون بضعة أعوامٍ فإنّني سأنظر إلى هذه الذكريات السعيدة".

وستأتي عودة فيتيل لتتزامن مع عودة جائزة أستراليا الكبرى التي غابت في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

المشاركات
التعليقات
الفورمولا واحد تتجه لإقامة سباق ليلي في لاس فيغاس عام 2023
المقال السابق

الفورمولا واحد تتجه لإقامة سباق ليلي في لاس فيغاس عام 2023
المقال التالي

وولف يرفض توجيه اللوم لناحية محددة في معاناة سيارة مرسيدس أو محركها

وولف يرفض توجيه اللوم لناحية محددة في معاناة سيارة مرسيدس أو محركها
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

هاس: شوماخر لن يفقد الثقة بعد حادثة جدة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاس: شوماخر لن يفقد الثقة بعد حادثة جدة

تحليل: لماذا تركت مشكلة الارتدادات مرسيدس غير واثقة من السرعة الحقيقية لسيارتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا تركت مشكلة الارتدادات مرسيدس غير واثقة من السرعة الحقيقية لسيارتها؟

أوكون: مكاسب محرك رينو تعني أن ألبين "لا تخشى أحداً"
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون: مكاسب محرك رينو تعني أن ألبين "لا تخشى أحداً"

ماركو يتكلم عن مستقبل غاسلي مع ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

ماركو يتكلم عن مستقبل غاسلي مع ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.