فيتيل يعود إلى سباقات الفورمولا واحد في أستراليا بعد تعافيه من فيروس كورونا

عادت نتيجة تحليل بطل العالم أربع مرّات إيجابيّة قبل سفره إلى البحرين للجولة الافتتاحيّة من الموسم، وهو ما أبعده عن تلك الجولة وجولة السعوديّة، ليستعين فريق أستون مارتن بنيكو هلكنبرغ بديلًا عنهما فيهما.

لكنّ الفريق أكّد الآن أنّ فيتيل سيعود من بوابة جائزة أستراليا الكبرى بعد الإعلان عن تعافيه.

وستُمثّل تلك انطلاقة موسم الألماني وحصوله على فرصة لقلب تأخّر الفريق بعد البداية الصعبة على المسار هذا العام.

إذ أنّ أستون مارتن واحدٌ من فريقين لم يُحقّقا أيّة نقاطٍ حتّى الآن في هذا الموسم، وذلك بعد اكتفاء هلكنبرغ ولانس سترول بالمركزين الـ 12 والـ 13 تواليًا في المملكة العربيّة السعوديّة.

وبحديثه لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بشكلٍ حصري في جدّة، قال هلكنبرغ أنّه سيكون قريبًا من أستراليا على الأرجح في حال الحاجة له مجدّدًا، لكنّه لا يتوقّع ذلك.

وقال: "سنتحدّث في ذلك. قد أكون قريبًا من أستراليا، بحالة تأهّب، و في حال برز وضعٌ ما فعلى الأقل لا أكون في أوروبا، وإنّما على مقربة من أستراليا".

كما مزح هلكنبرغ بأنّه كان سعيدًا بسباق السعوديّة لأنّه كان "نظيفًا وخاليًا من الأخطاء" كونه لم يتسابق بشكلٍ كامل منذ 2019.

وقال الألماني: "كانت الأيّام العشرة الماضية غير متوقّعة على الإطلاق، مزدحمة ومحتدمة للغاية، لكنّني استمتعت بها. أعتقد بأنّه في غضون بضعة أعوامٍ فإنّني سأنظر إلى هذه الذكريات السعيدة".

وستأتي عودة فيتيل لتتزامن مع عودة جائزة أستراليا الكبرى التي غابت في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.