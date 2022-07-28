فيتيل يعلن اعتزاله الفورمولا واحد نهاية هذا الموسم

كشف بطل العالم أربع مرات اليوم الخميس عبر حسابه الجديد على منصة انستاغرام على هامش جائزة المجر الكبرى، أنه سيترك منافسات الفئة الملكة بنهاية الموسم الجاري.

وخلال المواسم السابقة، بات فيتيل يتبنى بشكل واضح قضايا اجتماعية وبيئية حول العالم، حيث ظهر ذلك جلياً عبر حسابه الجديد ضمن منصة "انستاغرام".

ويشكل هذا الخبر منعطفاً كبيراً في سوق السائقين للموسم المقبل، حيث سيصبح مقعده مع أستون مارتن شاغراً، إلى جانب لانس سترول.

حيث قال في بيان نشرته أستون مارتن: "قرار الاعتزال كان صعباً بالنسبة لي، لقد أمضيتُ الكثير من الوقت أفكر فيه".

وأكمل: "في نهاية هذا الموسم، أريد أخذ بعض الوقت للتفكير فيما أريد التركيز عليه لاحقاً؛ من الواضح جداً بالنسبة لي أنّ كوني أباً يعني المزيد من الوقت مع العائلة".

وأضاف: "لكن اليوم ليس للوداع. بل، لتوجيه الشكر لكم - للجميع - وإلى المتابعين أولاً، من دون شغفهم لا وجود للفورمولا واحد".

شارك فيتيل للمرة الأولى في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى لموسم 2007 مع "بي ام دبليو" قبل الترقي لاحقاً ضمن الموسم نفسه للقيادة مع تورو روسو.

وبات في 2008 أصغر سائق يفوز بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد (حينها) مع تورو روسو، قبل الانضمام إلى فريق ريد بُل في الموسم التالي، الذي حقق معه قمة نجاحاته عبر تحقيق أربعة ألقاب بين موسمي 2010 و2013.

انضم فيتيل إلى فيراري في 2015 ونافس بقوة على اللقب في موسمي 2017 و2018، ليخسر لصالح لويس هاميلتون سائق مرسيدس في كلا الموسمين.

وفي نهاية موسم 2020 ترك صفوف فيراري لينضم إلى أستون مارتن بدءاً من 2021 وهو الفريق الذي سينهي معه مسيرته المهنية.

من جهته، قال لورانس سترول الرئيس التنفيذي لدى أستون مارتن ومالك الفريق: "أود توجيه الشكر إلى سيباستيان من أعماق قلبي على العمل الرائع الذي قام به مع أستون مارتن خلال العام والنصف المنصرم".

وأكمل: "أعربنا له بوضوح عن نيتنا مواصلة العمل معه الموسم المقبل لكنه في نهاية المطاف، يقوم بما يشعر أنه صحيح ومناسب له ولعائلته، وبالطبع نحن نحترم ذلك".

وأردف: "لقد قاد سباقات رائعة معنا، وخلف الكواليس، كانت خبراته ومهاراته مع مهندسينا قيّمة بشكل استثنائي".

واسترسل: "إنه أحد العظماء في تاريخ الفورمولا واحد، كان يشرّفنا العمل معه. سيواصل خوض السباقات معنا حتى السباق الختامي لموسم 2022 في أبوظبي، الذي سيكون السباق رقم 300 له".

واختتم: "سنقدم له وداعاً مذهلاً".